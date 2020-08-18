心碎撞擊影片曝...無照吊車追撞！2歲女童輪下慘死　孕媽「光腳狂奔」呼救

記者鄧木卿、白珈陽、林昱萱／台中報導

台中市豐原區豐原大道與東洲路口18日上午7時57分發生死亡車禍，事發當時一名懷孕約31周的32歲孕婦，騎車載2歲大的女兒外出，卻與一台無照的大型重機具吊車發生擦撞，導致2歲女童受困輪下，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治，而稍早這心碎的畫面也隨之曝光，只見孕媽赤腳跑下車求救，場面相當令人不捨。

►快訊／豐原孕婦騎機車載女兒外出！路口擦撞吊車 2歲女童卡輪下慘死

▲孕婦騎機車載女兒外出與吊車擦撞，2歲女童卡輪下慘死。（圖／記者白珈陽翻攝）



