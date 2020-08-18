就是愛帥氣軍服！19歲新住民之子李紀賢　考取美國維吉尼亞軍校公費生

▲萬丹青年李紀賢錄取美國維吉尼亞軍校公費生，屏東縣議員許展維前往恭賀 。（圖／許展維提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉19歲青年李紀賢，受從軍叔叔影響，從小抱著從軍夢，雖然家境收入並不優渥，但他發奮圖強，報考美國維吉尼亞軍校公費留學資格，期間因壓力不小，數度萌生放棄念頭，但靠著想榮耀父母及渴望出國的堅強意念，最終脫穎而出獲錄取。消息傳出，地方人士紛紛登門道賀，萬丹鄉籍的縣議員許展維稱讚李紀賢是「萬丹之光」、「台灣之光」。

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▲許展維掛上台灣之光賀匾。

李紀賢的父親從事保全工作，母親是越南新住民，家境收入並不優偓，獨子的他個性早熟穩重又自律，學業、品格從不讓父母操心，他體恤父母的辛勞，為貼補家用，還到加油站、自助餐店打工。

李的叔叔是軍人，從小看著叔叔穿帥氣的軍服、分享軍中生活點滴，讓他對投身軍職產生興趣，也不擔心軍中團體生活與紀律要求高，只期許盡早圓夢。

國中畢業後，李陸續考取中正國防幹部預備學校、陸軍官校，立志爭取公費出國留學，他積極準備學業，課餘之暇找補習班加強較弱科目，並自我鍛鍊體能。

此次公費留學名額只有一個，甄選過程競爭相當激烈，李壓大也很大，持續靠運動紓壓，撐到最後一關，並從11名角逐者當中脫穎而出，驚喜萬分，他感謝父母一路來的相挺；父母則對他即將遠行出國深造相當驕傲，但也有絲絲不捨。

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