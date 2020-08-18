沒兩段式左轉…騎士慘遭撞死！涉案駕駛獲無罪「免關免賠」

▲台中西區向上路與英才路交叉口。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／台中報導

范姓男子2018年間行經台中西區一交叉路口時，與騎乘機車的何姓男子發生擦撞，何男當場重傷倒地，經送醫搶救仍不治死亡，范男因此被依過失致死罪移送法辦。但法院審理時認為，沒有證據可證實范男行進間有超速，況且事故發生是何男騎機車未照規定兩段式左轉所致，審結判范男無罪，民事部分也免賠。可上訴。

范男2018年1月29日下午於台中駕車沿英才路行駛，在經過一交叉路口時，前方突衝出一輛左轉機車，他當場閃避不及，車頭硬生撞上機車右側身，致何姓騎士出血重傷，經緊急送醫搶救仍不治身亡。全案檢方依過失致死罪將范男起訴，法庭上范男坦承有發生車禍，但否認過失，辯稱自己當下無超速，且依當時狀況他視線受阻，根本無法注意到何男。

台中地院審理時認為，根據道路交通事故現場圖及後方車輛的行車紀錄器影像可知，何男在交叉路口違規左轉時，對向的范男左斜前方有一輛白色小客車，依常理從他的角度確實難以注意到橫向突衝出的何男，認為車禍發生主要是何違規在先所致；加上目前無其他證據能顯示范男有超速情形，法官基於罪疑惟輕原則，審結判他無罪。全案仍可上訴。另據了解，因刑事無罪，何男家屬提出的民事賠償訴訟也遭駁回。

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