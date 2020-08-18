無花果颱風最快今生成！　「午後大雷雨恐連下7天」周末水氣更多

▲氣象局觀測，熱帶低壓在東沙島海面，向西移動，時速21公里，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，位於東沙島海面的熱帶性低氣壓，最快今天（18日）深夜有機會增強成今年第7號颱風「無花果」，且走滿快的。氣象專家吳德榮提醒，今起4天有局部大雷雨發生機率，且周六至下周一水氣更多、天氣更不穩定，應持續注意大雷雨及劇烈天氣。

今高溫區域：

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【橙色燈號】38度以上

金門縣。

【黃色燈號】36度以上

新北市、桃園市、台北市、台中市。

▼氣象局對5縣市發布「高溫資訊」。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，受到熱帶低壓外圍環流影響，今東半部、恆春半島甚至南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，中午以北上午多雲到晴，午後有雷陣雨，其中午後中南部有局部大雨發生機率；因東南風過山有沉降作用，今大台北、桃園和台中有局部36度高溫機率，而金門則有局部38度高溫機率。

氣象局觀測，熱帶低壓在東沙島海面，向西移動，時速21公里，有發展為輕度颱風的趨勢。劉沛滕分析，熱帶低壓移動速度滿快，今深夜可能就會進到廣東海面，最快深夜有機會增強成輕度颱風，周三來到廣東附近接近到海南島，對台灣沒太大影響，主要是東沙島強陣風和浪比較大。

▼劉沛滕說，熱帶低壓最快深夜有機會增強成颱風。（圖／氣象局）

▼美國聯合颱風警報中心對熱帶低壓第一報路徑。（點圖可放大／翻攝JTWC）

劉沛滕說，周三起高壓影響，轉為高溫炎熱、午後雷雨為主的天氣型態，而午後雷雨區域稍微縮小，以各地山區和西半部近山區平地為主，其中中南部有局部大雨發生機率。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，原位於巴士海峽的低壓17日晚間8時進入南海後，已略增強而被估為熱帶低壓，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）系集模式模擬，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖皆顯示，其進入廣東海面將持續發展，今晚前後有機率發展成第7號颱風無花果，並撲向廣東南部至雷州半島一帶，距離台灣愈來愈遠。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今西半部上半天晴朗、中午炎熱，最高溫約在35、36度左右，地理環境特殊的地點有升至37度的機率；大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，新竹以南部分平地受影響，有局部性大雷雨發生的機率；迎風面東半部及恆春半島多雲有局部短暫陣雨。

吳德榮指出，周三至周五西半部晴朗炎熱，新竹以南午後對流機率較高，有局部陣雨或雷雨，並有大雷雨發生的機率，東南風迎風面恆春半島及東半部多雲偶有局部短暫陣雨；周六至下周一轉西南風，水氣更多、更不穩定，降雨時間不限午後，各地有局部陣雨或雷雨，應持續注意大雷雨及劇烈天氣。