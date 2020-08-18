　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

無花果颱風最快今生成！　「午後大雷雨恐連下7天」周末水氣更多

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，熱帶低壓在東沙島海面，向西移動，時速21公里，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，位於東沙島海面的熱帶性低氣壓，最快今天（18日）深夜有機會增強成今年第7號颱風「無花果」，且走滿快的。氣象專家吳德榮提醒，今起4天有局部大雷雨發生機率，且周六至下周一水氣更多、天氣更不穩定，應持續注意大雷雨及劇烈天氣。

今高溫區域：

請繼續往下閱讀...

【橙色燈號】38度以上
金門縣。

【黃色燈號】36度以上
新北市、桃園市、台北市、台中市。

▼氣象局對5縣市發布「高溫資訊」。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，受到熱帶低壓外圍環流影響，今東半部、恆春半島甚至南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，中午以北上午多雲到晴，午後有雷陣雨，其中午後中南部有局部大雨發生機率；因東南風過山有沉降作用，今大台北、桃園和台中有局部36度高溫機率，而金門則有局部38度高溫機率。

氣象局觀測，熱帶低壓在東沙島海面，向西移動，時速21公里，有發展為輕度颱風的趨勢。劉沛滕分析，熱帶低壓移動速度滿快，今深夜可能就會進到廣東海面，最快深夜有機會增強成輕度颱風，周三來到廣東附近接近到海南島，對台灣沒太大影響，主要是東沙島強陣風和浪比較大。

▼劉沛滕說，熱帶低壓最快深夜有機會增強成颱風。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼美國聯合颱風警報中心對熱帶低壓第一報路徑。（點圖可放大／翻攝JTWC）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周三起高壓影響，轉為高溫炎熱、午後雷雨為主的天氣型態，而午後雷雨區域稍微縮小，以各地山區和西半部近山區平地為主，其中中南部有局部大雨發生機率。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，原位於巴士海峽的低壓17日晚間8時進入南海後，已略增強而被估為熱帶低壓，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）系集模式模擬，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖皆顯示，其進入廣東海面將持續發展，今晚前後有機率發展成第7號颱風無花果，並撲向廣東南部至雷州半島一帶，距離台灣愈來愈遠。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今西半部上半天晴朗、中午炎熱，最高溫約在35、36度左右，地理環境特殊的地點有升至37度的機率；大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，新竹以南部分平地受影響，有局部性大雷雨發生的機率；迎風面東半部及恆春半島多雲有局部短暫陣雨。

吳德榮指出，周三至周五西半部晴朗炎熱，新竹以南午後對流機率較高，有局部陣雨或雷雨，並有大雷雨發生的機率，東南風迎風面恆春半島及東半部多雲偶有局部短暫陣雨；周六至下周一轉西南風，水氣更多、更不穩定，降雨時間不限午後，各地有局部陣雨或雷雨，應持續注意大雷雨及劇烈天氣。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
康友董座找到了！坑殺中部營建圈金主22億　已出境「手機訊息」
無花果颱風最快今生成！午後大雷雨恐連下7天　周末水氣更多
快訊／阿里山「千人洞」失聯8小時！　2男1女深夜被尋獲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

七夕剩一週　這「5星座」把握機會能脫單！獅子座掌握主導權

台彩打臉爆料！楊登嵙：女得主覺得太危險才由親友代領　彩券行老闆說話了

無花果颱風最快今生成！　「午後大雷雨恐連下7天」周末水氣更多

抽中麥當勞最貴漢堡！他怒：好吃在哪？　釣出內行揭CP值爆表

「30歲單身」下班生活什麼樣子？過來人寫實還原　網哭爆：太慘了

男大生「要媽媽陪住校舍」！自爆戀母情結　結局突逆轉...狠開嗆學長姐

雙北捷運借廁所「攏敢款」　索「臨時通行票」15分鐘內同站進出

快訊／熱帶低壓生成了！將增強「7號颱風」路徑出爐　午後大雨猛灌

10多歲少年美國返台確診　重症醫揭「2點不尋常」

「鉛」連中藥　諮詢藥師用藥更安全

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

方便？高雄大媽「整袋垃圾」亂丟　放別人門口抬頭瞄一眼：沒事吧

七夕剩一週　這「5星座」把握機會能脫單！獅子座掌握主導權

台彩打臉爆料！楊登嵙：女得主覺得太危險才由親友代領　彩券行老闆說話了

無花果颱風最快今生成！　「午後大雷雨恐連下7天」周末水氣更多

抽中麥當勞最貴漢堡！他怒：好吃在哪？　釣出內行揭CP值爆表

「30歲單身」下班生活什麼樣子？過來人寫實還原　網哭爆：太慘了

男大生「要媽媽陪住校舍」！自爆戀母情結　結局突逆轉...狠開嗆學長姐

雙北捷運借廁所「攏敢款」　索「臨時通行票」15分鐘內同站進出

快訊／熱帶低壓生成了！將增強「7號颱風」路徑出爐　午後大雨猛灌

10多歲少年美國返台確診　重症醫揭「2點不尋常」

「鉛」連中藥　諮詢藥師用藥更安全

12萬婚宴款遭竊！新秘控：警要求脫光全裸搜身，我可以告嗎？　新郎說話了

鬼月禁忌多！命理師搖頭：反是「買房好時機」　省錢3絕竅曝

那指漲110點再創新高！美股漲跌互見　道瓊小跌等大型零售業公布Q2財報

台大暴力男變網紅！舊愛聯合起底曝真名　爆逼性奴「澆熱水勒脖」

七夕剩一週　這「5星座」把握機會能脫單！獅子座掌握主導權

康友董座找到了！坑殺中部營建圈金主22億　已經出境「手機訊息」曝光

天氣熱汗流不停？用止汗劑也沒用！你可能用錯方法了

木村拓哉帶15,300元萬寶龍筆上工　天天換雷朋墨鏡當型男

獨／柯文哲出招整頓後援會　有意讓陳佩琪擔任精神領袖

以古鑑今》藍弋丰／指鹿為馬　三年亡國滅族的警世故事

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

生活熱門新聞

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

即／熱低生成將變颱風　午後大雨猛灌

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」真相笑噴

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

無花果颱風最快今生成！　午後大雷雨恐連下7天

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

和最強小三吃爭鮮！他狂吞5盤白飯...網喊母湯

成功瘦身！「鶯歌、八德路牌」小巧亮相

男大生要媽陪住校舍　結局逆轉開嗆

過來人還原30歲單身下班生活　網：太慘了

好市多「Chloe太陽眼鏡」驚見1折價

抽中麥當勞最貴漢堡！他怒：好吃在哪？

更多熱門

相關新聞

即／熱低生成將變颱風　午後大雨猛灌

即／熱低生成將變颱風　午後大雨猛灌

中央氣象局17日晚間發布「颱風消息」，位於巴士海峽的系統增強為熱帶性低氣壓，將持續往西方移動逐漸進入南海海域，預計強度將有增強的趨勢，19日（周三）將朝廣東、海南島一帶前進；晚間至18日恆春半島及基隆北海岸有較強陣風，沿海風浪稍大，海上作業或海邊活動請注意安全。

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

低壓水氣灌2縣市大雨特報

低壓水氣灌2縣市大雨特報

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

南方又有擾動醞釀！明後天3地區整天有雨

南方又有擾動醞釀！明後天3地區整天有雨

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局劉沛滕吳德榮颱風無花果

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

手術台上臉色發黑！南投女痙攣慘死　院長回應了

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

俄14歲少女生了！嗨曬出生證明

即／熱低生成將變颱風　午後大雨猛灌

快訊／阿里山「千人洞」失聯8小時！2男1女被尋獲

即／阿里山千人洞3人失蹤！巡守隊急出動

4星座有出軌危機！天蠍小心愛情騙子

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」真相笑噴

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

更多

最夯影音

更多
小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面