快訊／熱帶低壓生成了！將增強「7號颱風」路徑出爐　午後大雨猛灌

▲太平洋誕生「準無花果颱風」，未來將朝西往海南島一帶前進 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局17日晚間發布「颱風消息」，位於巴士海峽的系統增強為熱帶性低氣壓，將持續往西方移動逐漸進入南海海域，預計強度將有增強趨勢，19日（周三）將朝廣東、海南島一帶前進；晚間至18日恆春半島及基隆北海岸有較強陣風，沿海風浪稍大。天氣風險公司總經理彭啟明分析，熱帶低壓有機會最快18日發展成今年第7號颱風「無花果」。

氣象局觀測，太平洋地區目前新生成一個熱帶低壓，17日晚間8時其中心位置在巴士海峽，以時速26公里速度，向西進行，有發展成輕度颱風的趨勢，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

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氣象局預報，18日東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區也偶有局部降雨，但仍以午後雷陣雨為主，至於中部以北則維持多雲到晴，午後中部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區午後有局部大雨發生機率。各地高溫約32至35度，由於東南風沉降作用，金門、大台北、桃園及台中有局部36度以上高溫發生的機率。

彭啟明指出，熱帶低壓未來將逐漸進入南海，有機會最快在18、19日（周二、三）逐步成長為颱，預計這兩天東風的風速仍大，北部天氣晴朗穩定，白天高溫明顯達34、35度，而西半部因高壓中心位置偏北，沉降作用有限，西半部午後仍有雷陣雨機會，尤其是中南部山區熱對流可能會發展得比較旺盛。一直到周末高壓減弱，台灣附近風向轉吹南風，帶來暖濕水氣，周末各地天氣型態可能變不太穩定。

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▼熱帶低壓將進入南海，西半部有午後雷陣雨發生機率。（圖／中央氣象局）