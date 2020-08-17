7號颱「無花果」明後天可能生成！移動路徑出爐　外圍水氣掃雨熱區曝

▲菲律賓東方海面低壓醞釀，有發展成颱風趨勢。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

家門口低壓醞釀！氣象局表示，位於菲律賓東方的低壓擾動目前距離鵝鑾鼻約350公里左右，明後天有增強成熱帶性低氣壓，甚至發展成第7號颱風無花果的機率。其移動路徑將持續偏西，雖對台灣無直接影響，但外圍水氣今明兩天影響，恆春半島、花東有雨，南部午後注意局部大雨或雷雨發生。

氣象預報員陳伊秀表示，位於巴士海峽南邊、呂宋島北邊的低壓，距離鵝鑾鼻350公里左右，由於未來海溫高、垂直風切小，強度有持續增強空間，明後天可能生成熱帶性低氣壓，甚至第7號颱風無花果。

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▲菲律賓東方擾動有機會發展成颱風無花果，外圍水氣今明影響恆春半島、花東。（圖／中央氣象局）

陳伊秀指出，該低壓未來移動路徑會持續往西前進，明天進入南海後增強，預估周三或周四就會登陸中國大陸海南島或廣東一帶，對台灣無直接影響。

不過，該低壓以今天距離台灣最近，今明兩天受到其外圍水氣影響，恆春半島及東半部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，西半部則要留意午後雷陣雨發生，其中南部不排除會有局部大雨或雷雨；恆春半島及基隆北海岸也要留意有較強風浪。

周三之後，太平洋高壓增強，天氣恢復為以午後雷陣雨型態為主，北台灣高溫炎熱，午後降雨範圍以各地山區及西半部為主，中南部注意有局部大雨發生機率。

▲菲律賓東方擾動有機會生成颱風，未來路徑將逐漸移動到中國南方廣東廣西到海南島附近。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

氣象達人彭啟明則分析，位於菲律賓呂宋島東北風的雲系，在昨天開始旋轉起來，已經成為一個熱帶性低氣壓，由於太平洋高壓的勢力仍強，預計今天將通過呂宋島北方，也就是巴士海峽的南端通過，往南海方向移動。

周二開始進入南海後，配合上西南季風的勢力，有機會逐步再發展起來，進一步發展成熱帶性低氣壓或是到颱風，周三、四逐漸會對中國南方廣東廣西到海南附近有影響。

▲外圍水氣可能會接近東半部的台東到花蓮，或是到恆春半島，容易有局部短暫陣雨發展，西半部的熱對流也有可能會增加。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

彭啟明說，台灣不受到這熱帶性低氣壓直接影響，但外圍水氣可能會接近東半部的台東到花蓮，或是到恆春半島，容易有局部短暫陣雨發展，西半部的熱對流也有可能會增加，要留意仍有局部較大雨勢；周三之後，這低壓在南海逐漸往西，對台灣影響減緩，水氣減少，降雨會略少一些。

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