「無花果」颱風可能生成！影響台灣時間曝光　午後大雷雨恐下一整周

▲氣象局觀測，菲律賓東方海面的低壓向西北西移動，時速10公里。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

可能又有颱風報到！中央氣象局預報員張承傳表示，目前位於菲律賓東方海面的低氣壓，未來不排除增強為颱風，對台灣的影響是今天（17日）和周二帶來一些水氣。氣象專家吳德榮提醒，未來一周大氣不穩定，有「大雷雨」發生機率。若屆時成颱，將是今年第7號颱風「無花果」（Higos）。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東半部和恆春半島因受到菲律賓東方海面低壓的水氣影響，不定時有局部短暫陣雨或雷雨，南部也有不定時局部降雨，但仍以午後雷陣雨為主；中部以北多雲到晴，午後中部和北部山區、北部近山區平地有局部短暫雷陣雨，中南部並有局部大雨發生機率。

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張承傳說，周二天氣型態和今類似；周三恢復午後雷陣雨的天氣，各地多雲到晴，午後西半部和各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部有局部大雨發生機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，菲律賓東方海面的低壓向西北西移動，時速10公里。張承傳分析，該低壓持續增強中，預估今和周二掠過呂宋島進入南海，這兩天替台灣帶些水氣；周三往廣東、海南島前進，有機會變熱帶性低氣壓，也不排除變颱風，以周三後成颱機率較大。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨真實色雲圖顯示，低壓雲系在呂宋島東北部近海，向西北西移動；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）及美國（GEFS）模式，皆模擬其進入南海後將逐漸發展，持續向廣東南部一帶前進，與台灣的距離將漸行漸遠。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今各地上半天晴朗、中午炎熱，最高溫約在35、36度左右，地理環境特殊的地點有升至37度的機率；大氣不穩定，午後新竹以南有局部陣雨或雷雨，並有大雷雨發生的機率，應注意防範劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）；迎風面恆春半島及東半部偶有局部短暫陣雨。



吳德榮指出，周二至周五各地為晴朗炎熱，新竹以南午後對流機率較高，有局部陣雨或雷雨，並有大雷雨發生的機率，東南風迎風面恆春半島及東半部偶有局部短暫陣雨；周六、周日轉西南風，水氣更多更不穩定，午後對流機率再提高、影響範圍擴大，各地有局部陣雨或雷雨的機率，應持續注意大雷雨的發生。

▼吳德榮說，最新美國（GEFS）系集模式模擬低壓進入南海後將逐漸發展，持續向廣東南部一帶前進。（圖／翻攝tropicaltidbits）



▼各國模式最新預測低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）