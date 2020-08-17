籲「告別韓流」慘遭出征　林為洲：不可能靠單一力量讓國民黨勝利

▲國民黨團總召林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長補選落幕，國民黨再度挫敗，立法院國民黨團總召林為洲在臉書發文「該告別韓流了」，引發部分藍營支持者不滿。對此，林為洲17日表示，「告別韓流」很多人誤會了，他認為，2018支持的力量還在，但國民黨不應再回顧當時的榮耀，「國民黨再起，一定要容納多元聲音，爭取更寬的光譜支持，才可能再次勝利。」

國民黨候選人李眉蓁儘管選前之夜請來前高市長韓國瑜站台，最終仍大輸民進黨陳其邁超過30萬票，宣布敗選。林為洲當天深夜發文表示，潮起總有潮落，「是該告別韓流了，就當它是一則傳奇。」他並喊話黨應該「扎實地ㄧ步步改變、努力，重新找回人民的信任。國民黨加油！」

不過，林為洲貼文一出卻引發部分藍營支持者不滿，紛紛留言回應「國民黨的最大敗筆，一刀一刀的切割自己的支持者」、「韓粉挺韓國瑜，你們儘量切割！」、「委員錯了，韓流是國內民意之一 ，不會消失的」、「韓流不退！」

對此，林為洲17日受訪時表示，一個政黨的再起，或一次大選，不可能靠單一或部分力量勝利，將來應該要擴展光譜爭取更多元的支持，國民黨才能再起。

林為洲表示，2018年韓流幫國民黨打下高雄，也幫部分縣市守住勝利，2019、2020韓流推動韓國瑜選總統，接下來遭遇大敗、市長罷免到今天的補選慘敗，這樣的心情像三溫暖，到今天都還沒走出谷底。

他認為，國民黨不要再回顧2018的榮耀，要往前走，「2018的支持力量還在，但是從總統大選到罷韓，看到單一力量是不夠支撐黨的再起，也不夠支撐一次大選的勝利。」

林為洲也提到，他感謝網友對他發文的支持指教，但也發現大部分的留言是敵對陣營反串，用假身份製造韓粉跟國民黨分裂。他呼籲，國民黨再起，一定要容納多元聲音，爭取更寬的光譜支持，才可能再次勝利。

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