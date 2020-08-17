林為洲籲「告別韓流」遭韓粉出征　謝龍介緩頰：大可不必

▲國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介 。（資料照／實習記者方敬攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院國民黨團總召林為洲日前在臉書發文呼籲國民黨「該告別韓流了」遭韓粉出征，對此，國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介17日為林為洲緩頰，認為很多人誤解他的意思，很多韓粉朋友去出征「我倒覺得大可不必」，並強調，林為洲的意思不是要切割，而是國民黨要結合更多力量進來。

高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁儘管選前之夜請來前高市長韓國瑜站台，最終仍大輸民進黨陳其邁超過30萬票。林為洲發文表示「是該告別韓流了，就當它是一則傳奇」，慘遭韓粉出征。

對此，謝龍介17日在國民黨受訪時替林為洲緩頰，他表示，可能很多人誤解，也有很多韓粉朋友去出征，「我倒覺得大可不必」，林為洲的重點是以現在國民黨的狀況，靠韓國瑜一個人也不夠，韓流只是一股力量，國民黨要重回執政，必須結合不同的聲音和力量，然而，現在執政黨操控介入獨立機關非常明顯，國民黨更要展現出戰鬥力，「很多人誤解林為洲的意思，這個不是切割，是結合和容納更多力量進來。」

對於黨主席江啟臣恐遭黨內逼宮，謝龍介則強調，江啟臣上任主席就是在清理戰場，苦戰、很難戰，但還是要面對，現在選舉告一個段落，全代會國民黨要提出一個比較新的集結方向，重整部隊再起，「人民苦不堪言，你必須時時刻刻為人民戰鬥，才是一個稱職在野黨，如果在野黨沒提出戰力，那不必檢討了，很快就會被淘汰了。」

謝龍介表示，重點是國民黨如何站在人民這邊，做一個稱職在野黨，不斷為人民戰鬥，現在執政黨貪污舞弊、官商勾結這麼嚴重，國民黨在這個時候要呈現出戰鬥能量，讓人民看得到，並在全代會提出檢討的總結，朝這個方向來努力。

其他人也看了這些...

►「緊緊緊」陳其邁來了 政策魔人爆發科技魂挑戰才開始

►江啟臣想連任還有2顆絆腳石 高雄創最低得票紀錄成敗都是韓國瑜

►柯文哲高雄試水溫吃首敗 民眾黨14萬張政黨票背後的警訊已現



►振興一下我們的美麗