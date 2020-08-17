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高雄新興區「這棟大樓」嗯嗯啊啊　警探訪埋伏1個月抓15人

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▲▼新興分局查色情行業 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲新興分局強力掃蕩春色，於性交易熱點查獲尋芳客與小姐。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市新興區七賢一路某大樓是地方上有名的「性交易」熱點，新興分局持續強力掃蕩，一個月查獲4件15人！根據警方統計的資料，從109年1月到8月共查獲妨害風化場所共計17件76人，其中最近期的是12日晚間8點多，警方實施臨檢時，在七賢一路某大樓對面埋伏，發現疑似馬伕的黃姓男子駕駛計程車搭載2名邱姓女子，結果一路跟監到某商旅，果然發現女子與客人從事全套性交易，將1件4人依妨害風化罪，違反社會秩序維護法移送。

新興分局表示從103年到109年8月，共計查獲妨害風化案件45件167人。109年的7、8月大約1個月餘的時間，在這2棟大樓，就查獲妨害風化案件4件15人，迫使業者感到壓力，經營模式轉換為網路社群軟體攬客、逐漸轉移陣地。

▲▼新興分局查色情行業 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲新興分局強力掃蕩春色，於性交易熱點查獲尋芳客與小姐。（圖／記者黃子倩翻攝）

統計近期查獲的案件，109年7月14日傍晚6點多，員警持搜索票在七賢一路某大樓5樓一家美容諮詢名店，查獲現場楊姓負責人涉嫌媒介林姓男客與郭姓女服務生，至附近飯店從事全套性交易，全案1件4人依刑法妨害風化罪、違反社會秩序維護法移送偵辦。

8月5日下午4點多，員警持搜索票在七賢一路某大樓8樓一家SPA館，查獲現場官姓負責人涉嫌媒介王姓男客與陳姓女服務生從事全套性交易，全案1件3人依刑法妨害風化罪、違反社會秩序維護法移送偵辦。

▲▼新興分局查色情行業 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲新興分局強力掃蕩春色，於性交易熱點查獲的保險套。（圖／記者黃子倩翻攝）

8月12日傍晚5點多，員警探訪埋伏時，在七賢一路某大樓7樓某一套房，聽到房內傳來陣陣女性呻吟聲，埋伏守候等待李姓男客與越南籍女服務生全套性交易完事後，時機成熟後就在房門口加以逮捕，循線查獲男女在同樓層一家美容諮詢店，查獲現場陳姓負責人涉嫌媒介，全案1件4人依刑法妨害風化罪、違反社會秩序維護法移送偵辦。

警方表示在現場都查扣有性交易用保險套、營業所得、暗門遙控器、監視器主機及鏡頭等相關證物，並將現場負責人依涉嫌違反刑法妨害風化罪移請高雄地檢署偵辦，小姐及男客依社會秩序維護法裁處。

▲▼新興分局查色情行業 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲新興分局強力掃蕩春色，掌握的大樓監視器。（圖／記者黃子倩翻攝）

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