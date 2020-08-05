訊息不回＝沒興趣！專家曝「不尬聊3招」秒攻心房...保持神秘感超重要

▲聊天若總是問一些毫無意義的話，便無法延續話題。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／智遠老師

今天我們來聊一聊，『和女生發訊息，女生要是長時間都不回覆該怎麼辦。』和女生本來聊的好好的，誰知道突然某一天，女生突然不理你了！你百思不得其解，為什麼之前聊的還不錯，怎麼突然就不理我了呢？



在我接觸過的這麼多諮詢者後我發現，有很大一部分原因都出自於自己身上，只有少部分是因為女生個人因素造成，首先那我們先來分析一下，她為什麼不回你訊息的原因，可能有哪些。很多男生都說，是因為女生不喜歡自己，對自己沒有多大好感造成的，也有可能是女生在忙著跟別人聊天等等。

我這裡也總結出3種女生不回訊息的原因是：



1、她對你提出的話題不感興趣

2、她對你這個人沒甚麼興趣

3、她可能真的在忙



現在我們找到問題所在，接下來我們就來逐一擊破。

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一、首先我們解決一下，她對你的聊天話題不感興趣的問題

這是3大類原因中，最好被解決的一個。你現在可以回憶一下，在你每次和女生聊天的過程中，誰都是提出話題的那個人呢？不出意外的話，一定是你，這個不難理解。如果說每次主動聊天的都是女生，那就是她一定很喜歡你，這就不用說了。我們也不用這麼挖空心思的去分析各種原因了，今天你也不會有這些困擾。



提出話題，其中涉及到的知識點是聊天開始的開場白。開場白應該要遵循下列這麼幾個原則：



1、要有足夠的信息量在訊息之中，也是為了可以延伸各種話題，不能總是問一些毫無意義的“在嗎，在幹嘛”。



2、即便女生回覆時的情緒一般，這也並不能說明她對你沒好感，聊天本身就是個相互熟悉的過程。



3、如果對自己的聊天能力不夠自信，盡量不要採用開放式提問，否則真聊到一個你未知的領域，你會很容易露怯，甚至讓聊天變得很尷尬。

▲一句好的開場白，能激發她對你探索的慾望。（圖／翻攝PAKUTASO）



當然，我在之前的文章中，也有提過聊天是有方法的，你可以去看看。一句好的開場白，不僅能夠讓她願意繼續和你聊天，甚至能夠激發她對你探索的慾望，打開好奇心。

你想想，當女生對你有需求的時候，這個時候我們是不是會變得很主動？兩個人的關係也就自然而然的進化了。而這個開場白，會根據女生不同的脾氣秉性、性格、愛好等等，也是有相對應的一套開場白的。



另外，在這裡給你們分享一個簡單又實用的“好奇心開場白”，女生回覆率挺高的。而且它也是一個很好的閉合性提問，女生的回答不會超出太多你的預期。就是直接給女生發一句：「好好上班，不要老是玩手機。」女生通常看到了訊息，她的回覆通常來說只有“嗯？我沒在玩手機啊？”和“你怎麼知道我在玩手機？”這兩種而已。



如果，可以把“讓女生回覆的訊息”作為一個開場白，那麼在後續的話題延伸，也會比較輕易的聊下去。好奇心開場白，是一個比較輕鬆的聊天方式。

二、其次就是，通過聊天讓女生感興趣，進而讓她對你這個人感興趣

這個部份，我們需要用到你個人的形象展示作為輔助，比如：你的大頭貼、你的社群軟體，所傳遞出來的信息。你要有擁有自己的一分神秘感，這樣才會讓女生有想要探索你的衝動。這一步的目的是為了在你們接下來的聊天中製造反差感。



簡單舉個例子，假設你是用了一張頗具神秘感的黑白頭像。此時給女生帶來的視覺觀感，就會想要多瞭解你一點，一定會比那些通俗常見的大頭貼，以及每天頻繁更新動態，要更激起對方的好奇心以及探索欲。這時如果在聊天中，你能表現出和“給她帶來的神秘感”相反差的狀態，或幽默、悶騷，就形成了你獨特的人格魅力，給人一種出乎意料，但在情理之中的感覺。

再具體一點的解釋就是，如果你展現出一種文質彬彬的個人印象，那你的社群動態中，最好充斥著一些挑戰性的活動，比如衝浪、健身之類的。這種反差感，可以讓她看到，你並沒有表面看上去那麼簡單。你給她的感覺來說很有挑戰性，她自然也會躍躍欲試的想要征服你、瞭解你。

三、最後，不要忘了聊天的目的，是為了調動女生的情緒，來拉近兩個人的距離。

兩個人就算聊的再好，還是要見面、約個會！聊到差不多的時候記得模糊邀約，去加深對彼此的了解。這裡推薦的約會地點就是咖啡館，環境不錯適合交流。那麼等見了面以後，兩個人是否適合更進一步的發展，就看你們對彼此的感覺了。



這裡只是提醒大家，即使聊天合適，也要適當的進行接觸、觀察一段時間。避免為人所用，成為她的免費的勞動力，成為她魚缸裡養的一條魚。電腦壞了讓你來修，搬家想到讓你來扛，車是別人開，輸出是別人輸出。那就慘囉！在我們勇敢爭取愛的同時，也要記得擦亮眼睛。



當然，如果有發展到這一步，或者已經相處一段時間，也有自己不知道自己是否被對方當作免費勞動力的男生在，所以真的要多瞭解彼此，這一點真的很重要。

▲推薦咖啡廳作為約會地點，環境不錯且適合交流。（圖／pixabay）

總結：

人在動情之後，一定是會想要無時無刻不跟自己喜歡、心愛的人在一起，想要跟她說話聊天、逛街、約會，做盡一切所可能去做的事情。覺得只要能跟她待在一起，就會覺得開心和幸福，可能這就是愛情的強大魅力。可是，這種美好並不是一成不變的，隨著時間或者其他事情的積累，這種愛情可能也會變質。可能很多男生會感到奇怪，為什麼有的女生會突然就不理自己了呢？



原因，也有可能來自於更多的地方，比如說：「你對女生的需求感太強烈了、不懂得及時結束話題、姿態放的太低等等」，包含我們上面有提到的部分。所以在一段關係要開始發展之前，你要先確立自己目前的角色定位。比如當她回覆你訊息太慢，或者不回你訊息的時候，你焦慮無比，不斷的追問女生原因，當女生因為你的某句話生氣的時候，你不斷的去解釋，去道歉，那你的需求感只會破壞你們之間的關係。



你的這樣的表現，會讓女生覺得只是跟你聊天而已，就能感到這麼大壓力，感覺你的個人價值太低、內心太脆弱，女生當然不會喜歡這樣的男生，也怕跟你聊的太熟了之後，某天做了點什麼，你會做出過激的行為來。所以切忌：『自己現在的角色要搞清楚，不要讓一段得來不易的緣分，如此容易失去。』



希望大家都能從今天的內容中，重新找到自己的定位，追到自己喜歡的女生。千萬不要擅自否定自己，如果還有任何疑問，可以將你遇到的煩惱告訴我，祝你早日追到那個她～

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99