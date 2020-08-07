一開口就破功！聊天犯「3盲點」難怪沒來電...別再當句點王

▲聊天除了想好話題，更要先突破3盲點。（圖／翻攝PAKUTASO）

文／亞當老師



很多男性都會問我一個問題，就是跟女生聊天的主題，要怎麼選擇？甚至是有做一點功課的人會說，不就是美食、旅遊、逛街、電影、韓劇或是美妝嗎？但是真正的問題在於，為什麼很多人實際去做了這些事情之後，卻沒有出現原本預計的結果？

其實答案很簡單...真正決定女生能不能跟你聊天熱絡的關鍵，這件事情它本身是有階段性的，也就是這邊所提到的這些主題，我個人認為，這些都是介於聊天中段會聊到的問題。



正確的說，我認為聊天這件事情可以分成初段、中段、後段，共三階段，但是很多人在聊天這件事情上面，大多都會把這個聊天的順序弄混，所以導致在聊天的過程當中，即便學過很多觀念，你覺得很有道理，但是你實際執行之後，卻發現理論跟真實差了蠻多的，而且一直都找不到答案。

若如果你也遇到同樣的盲點，建議你可以仔細反思，是不是你聊天的過程當中，就如同我上文所說，按照很多原則、很多大方向去執行了， 卻發現實際上跟你所想的有很大的落差？

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如果你發現的現況確實如此，這就代表你目前在操作上，無論是聊天的順序邏輯、階段目標，可能都有一些迷思，你必須去針對自己的聊天狀況去做一個完善的健康檢查，如果你對於這個健康檢查是有困擾的，你可以加我們老師的LINE，我們會有專業的老師來協助你，來解決你聊天上的盲點。

今天我們要聊的主題，就是跟這些盲點有關：



盲點1.認識女生的管道，決定互動模式

今天這個女生如果你是在現實生活中認識，無論她是你的同學，還是同事，基本上你認識她的時候，你也存在她的生活圈當中，也就是這個女生她要了解你的話，她可以透過你日常生活當中的言行舉止，以及與周遭同事、同學們的互動，來了解你真正的為人。



再換另外一個角度，今天假設這個女生她是透過網路認識，她不是在你生活圈當中，因此她能夠了解你的範疇，不外乎就是你的網路照片，你的自我介紹，以及你所運用的相關文字造句。你有沒有發現，這兩種來源不同的女生，對於你的了解程度是完全不一樣的。



我們從女生擇偶的角度來看，今天一個女生假如她要選擇一個對象，她一定是會找，她能夠充分了解的人。相反的，如果你到底是誰，她對你也沒有好奇感，甚至也沒有想要認識你的想法，你覺得這女生會很積極的跟你說話嗎？肯定不會。



透過這樣的解析，不知道你有沒有發現，其實根據你認識女生管道的不同，女生對你了解的程度也不同，她們對待你的態度也會不同。當女生對你完全不了解的時候，你在她心裡也沒有什麼份量，你說你想跟她聊文章前面提到的旅遊、美食、韓劇等等女生喜歡的話題，你覺得她會想跟你聊嗎？我相信這個答案你心中已經有數。

▲面貌姣好的女生，通常很多人追求，需做好一定程度的準備才能有助於聊天順利。（圖／翻攝自pixabay）



盲點2.這世界上不止只有你一個人在追求這個女生

這也是許多男生的迷思，先屏除掉盲點1提到的認識途徑，盲點2意味著在這個時代，女生每天其實是接觸了大量的潛在對象，就像是我們之前常說的，一個面貌姣好的女生，在交友軟體上每天至少有50個男生會跟她互動，也就是說她每天會面對大量的訊息。



如果你個人在自我表現出的特色，是一般般甚至不顯眼的，你說你要怎麼在這50個人當中脫穎而出，或者是說你要女生怎麼在眾多的訊息當中特別想回覆你？這是不是意味著，你在你個人價值的呈現上，是需要做一定程度的準備 ，甚至是去深刻的了解男性跟女性相處的一些潛規則，這樣才能有助於你在聊天的路上順利。



盲點3.缺乏階段性認知

從上面的敘述當中已經發現，你要女生好好的回應你的訊息。第一階段要做的絕對是爭取她對你的好印象，無論是實際生活當中，還是網路上認識女生，你都必須去注意你所呈現的訊息，以及她對你的印象，這是你第一階段要做的事情。



第二階段才是運用正確的聊天觀念、聊天方式、聊天主題、聊天延伸等等，去跟女生做豐富的交流，讓她覺得跟你之間的互動是舒服的，是有趣的，是被尊重的。



第三階段是你跟她有實際上的邀約，在約會的準備、約會的安排、約會的互動、約會的主題等等，你有去做準備，才會讓她覺得你是一個對的潛在對象，進而才有後續發展交往的機會。



整體而言，這3個盲點的克服，才是真正決定你跟女生之間關係能否推進的關鍵，而不是在執著於聊天到底該聊什麼主題。不知道你有沒有發現，如果這3個盲點你在心裡面都沒有任何準備 ，而你只單純思考該聊什麼話題，你不覺得就算花費了5年、10年的時間，你還是有可能原地踏步，不是嗎？

今天的文章是一個讓你深深反思的過程，希望今天的文章能對你有所啟發。



本文作者

情感導師 亞當，帶領『幸福拼圖Zec99』團隊舉辦近百場的聊天實戰課程，幫助學員釐清個人聊天盲點，建立自信。參與過無數人際關係及行銷課程培訓，如『NLP』、『心理學』、『成功學』等等。從認知、社會、行為、情感，四大面向幫助男女建立自我自信與個人價值。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99