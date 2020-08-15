　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

情侶同居！房間衣櫥發現「詭異黑線」　拔出一看崩潰了：500萬像素拍透透

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 為尋求刺激男子潛入情侶臥室裝攝像頭。（圖／看看新聞）

▲情侶所居住的小區。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸相繼發生旅館、酒店房間被安裝針孔攝影機，然而上海一對情侶竟在自家臥室，發現一個小攝像頭！家本該是最安全、最私密的港灣，竟被不明身份者長期偷窺，這不禁讓他們寒毛豎起、細思極恐。

▲▼ 為尋求刺激男子潛入情侶臥室裝攝像頭。（圖／看看新聞）

▲情侶在衣櫥上發現詭異黑線。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，張姓男子和女友是一對從外地來上海打拼的年輕人，為了節省開支，倆人選擇與他人合租，本來生活一切安穩，卻在去年10月底被打破。

一次偶然的機會，他們發現衣櫥上的被子中間有一個黑色線頭，拉出來一看，竟是一個針孔攝像頭！看到這一套裝備，張男和女友渾身直冒冷汗， 因為這個監控設備安裝在臥室中，而鏡頭正對著他們的床。

更令他們疑惑的是，房間門完好無損，沒有被破壞過的痕跡，到底是誰來安裝的呢？ 民警調查發現，合租屋裡的一名李姓房客有重大嫌疑，在他的手機中裝有隱蔽攝像頭的軟體。

▲▼ 為尋求刺激男子潛入情侶臥室裝攝像頭。（圖／看看新聞）

▲李某被判處拘役5個月。（圖／看看新聞）

原來李男是2019年5月新搬到這裡，這戶共有3個臥室，分別是獨立的房間，有獨立的門鎖，他住在其中一間。之後李男花了300多元人民幣，網購了一個500萬圖元內窺鏡微型攝像頭，為了確定安裝位置，他2次進入房間打探情況。

10月28日傍晚6點，李男終於決定動手，但沒想到當天晚上，張男從衣櫥上面拿被子時發現了攝像頭，立即報警。所幸，攝像頭並沒有拍到隱私畫面。目前，寶山法院以非法侵入住宅罪對李某判處拘役5個月。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／苗栗1男突持菜刀闖民宅！挾持父子試圖引爆瓦斯桶
馬來西亞確診1例台灣境外移入　台馬連線結果公布
快訊／20多歲女外派菲律賓　返台確診染疫
LIVE／馬來西亞1例「從台灣移入」　指揮中心14:00最新
永別羅姐！羅霈穎火化　Makiyo、親友淚崩喊：快跟佛祖走
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黎智英警告：別買壹傳媒股票　已與基本面脫勾「你會虧錢！」

情侶同居！房間衣櫥發現「詭異黑線」　拔出一看崩潰了：500萬像素拍透透

驚爆本土確診　廣東陸豐：電影院全面暫停營業

香港第2季GDP下降9%　全年預估下修至衰退6%～8%

肉價誘人！廣西5男蒙面夜入養豬場　揮鋼管搶70頭種豬

「香港製造」變「中國製造」 　港府：對經濟的影響「微不足道」

水上樂園玩造浪池！23歲嫩妹「飛出浪尖」重撞濺血　左臉4處骨折悲劇了

中美經貿會議突喊卡　路透曝全因神秘「北戴河會議」

陸疫情再起！深圳盒馬鮮生員工確診　21門市緊急停業

愛奇藝被美國盯上！遭控「收入誇大550億」接受調查　股價嚇跌12%

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

照顧李登輝10多年...醫護不捨告別　濟南教會「鳴鐘21響」最高規格追思

Makiyo幫羅霈穎上妝「最重視眉毛」　羅姐「化妝前先做SPA」一定要漂亮

國中小將接力賽「反超5人」奪冠　最後一棒超級逆轉！網：開外掛

「羅霈穎遺容帶笑」Makiyo誇「皮膚很嫩」　于美人放心了：真正的思念從8/16開始...

黎智英警告：別買壹傳媒股票　已與基本面脫勾「你會虧錢！」

情侶同居！房間衣櫥發現「詭異黑線」　拔出一看崩潰了：500萬像素拍透透

驚爆本土確診　廣東陸豐：電影院全面暫停營業

香港第2季GDP下降9%　全年預估下修至衰退6%～8%

肉價誘人！廣西5男蒙面夜入養豬場　揮鋼管搶70頭種豬

「香港製造」變「中國製造」 　港府：對經濟的影響「微不足道」

水上樂園玩造浪池！23歲嫩妹「飛出浪尖」重撞濺血　左臉4處骨折悲劇了

中美經貿會議突喊卡　路透曝全因神秘「北戴河會議」

陸疫情再起！深圳盒馬鮮生員工確診　21門市緊急停業

愛奇藝被美國盯上！遭控「收入誇大550億」接受調查　股價嚇跌12%

不敗教主重押500張高股息ETF　「選股三原則」曝光

她硬上小野牛玩自拍！下秒慘遭大野牛狠摔撕爛褲「昏迷露下體」

黎智英警告：別買壹傳媒股票　已與基本面脫勾「你會虧錢！」

《魔鬼對決》導演找靈感秘密訪台！　大讚「台北很有品味人又親切」

3秒輾殺畫面曝！聯結車左轉「車頭撞倒後輪壓過」　他全身破碎慘亡

酒駕累犯逆向騎車遇臨檢　酒測超標拔腿狂奔！咬傷員警毀損密錄器下場曝

快訊／苗栗男突「持菜刀闖住宅」！　挾持父子試圖引爆瓦斯桶

窗外就是蔚藍太平洋！花蓮希臘風海景民宿　玻璃屋設計超浪漫

雲端最前線／高雄市長補選投票日 ETtoday即時開票直播

跟老婆吵架…桃園機師拿「結婚照相框」猛砸頭！她滿臉是血驚逃：快幫我報警

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

大陸熱門新聞

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

出獄才3月奪3命　狠男逃亡再殺人

徐曉冬約戰台灣楊氏太極拳傳人　泰國決鬥！

激戰女學生自拍！高中男老師慘被調職

鮮肉老公2年史詩級大走鐘！14萬網笑瘋湧入曬同款

貴州燒烤店回收剩肉　顧客大讚節約

主人被高空墜下貓咪撞昏！　阿金「堵住兇手」：你別想走～

清潔婦用拖把抹飲水機　網轟：散播病毒

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

高中男師全身鏡前大戰女學生！78秒激喊片瘋傳

嫩妹水上樂園玩造浪池！重撞濺血

大眼妹當街遭割喉放血！特警趕到一槍擊斃

美國駐成都總領館微博最後發文　網嗆爆！

衣櫥發現「詭異黑線」　拔出一看崩潰了

更多熱門

相關新聞

男藝人電視台女廁2年偷拍32次

男藝人電視台女廁2年偷拍32次

南韓三大國營電視台之一的KBS電視台，在五月驚傳在女廁發現針孔偷拍，讓不少女藝人和粉絲擔心自己或是偶像受害。電視台一度懷疑是外人所為，沒想到真兇居然是一名男藝人，他14日承認犯罪，並坦言犯案次數高達32次。

針孔到處裝！他偷拍洗澡截圖PO網

針孔到處裝！他偷拍洗澡截圖PO網

搭捷運「黑屏」攝短裙女高中生　鏡頭朝上全露餡

搭捷運「黑屏」攝短裙女高中生　鏡頭朝上全露餡

熊熊比你閃！HARIBO推牽手小熊軟糖

熊熊比你閃！HARIBO推牽手小熊軟糖

偷拍女高中裙底　住持：我在教導她

偷拍女高中裙底　住持：我在教導她

關鍵字：

偷拍偷窺針孔攝影機情侶隱私

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

賓士加滿「改口付300元」！打工女哭了…結局曝光

4高官約炮女大生！金正恩公開槍決

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

演連體嬰遭酸好假　林萱瑜怒回應

她「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後慘死

買電梯大樓「要挑幾樓？」　秘辛公開...房仲曝超夢幻樓層

即／韓國瑜爆：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

鐵粉全崩潰！小7經典紅茶拿鐵要停賣了

美軍售合約「 台灣F-16戰機」在列

河北又有確診者！劉樂妍：得了新冠肺炎我就回台灣治療

燒肉吃到飽！完食桌面照「像剛上菜」惹怒網

50家萊爾富賣2萬盒口罩　下波3清新色曝光

館長賣白蝦　韓粉農民：冷凍海產都囤積多久了？

更多

最夯影音

更多
18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉
清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面