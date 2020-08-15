情侶同居！房間衣櫥發現「詭異黑線」　拔出一看崩潰了：500萬像素拍透透

▲情侶所居住的小區。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸相繼發生旅館、酒店房間被安裝針孔攝影機，然而上海一對情侶竟在自家臥室，發現一個小攝像頭！家本該是最安全、最私密的港灣，竟被不明身份者長期偷窺，這不禁讓他們寒毛豎起、細思極恐。

▲情侶在衣櫥上發現詭異黑線。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，張姓男子和女友是一對從外地來上海打拼的年輕人，為了節省開支，倆人選擇與他人合租，本來生活一切安穩，卻在去年10月底被打破。

一次偶然的機會，他們發現衣櫥上的被子中間有一個黑色線頭，拉出來一看，竟是一個針孔攝像頭！看到這一套裝備，張男和女友渾身直冒冷汗， 因為這個監控設備安裝在臥室中，而鏡頭正對著他們的床。

更令他們疑惑的是，房間門完好無損，沒有被破壞過的痕跡，到底是誰來安裝的呢？ 民警調查發現，合租屋裡的一名李姓房客有重大嫌疑，在他的手機中裝有隱蔽攝像頭的軟體。

▲李某被判處拘役5個月。（圖／看看新聞）

原來李男是2019年5月新搬到這裡，這戶共有3個臥室，分別是獨立的房間，有獨立的門鎖，他住在其中一間。之後李男花了300多元人民幣，網購了一個500萬圖元內窺鏡微型攝像頭，為了確定安裝位置，他2次進入房間打探情況。

10月28日傍晚6點，李男終於決定動手，但沒想到當天晚上，張男從衣櫥上面拿被子時發現了攝像頭，立即報警。所幸，攝像頭並沒有拍到隱私畫面。目前，寶山法院以非法侵入住宅罪對李某判處拘役5個月。