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追女神招大破解！專家授超狂「5步驟」秒攻下...默默抓住女人心

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▲▼情侶,戀愛,感情。（圖／Pixabay）

▲專家曝5步驟，擄獲女人心。（圖／Pixabay）

文／亞當老師

許多學員，當我已經給了他關於兩性互動的一些基本認識之後，接著他又問我的問題，多半會問我追女生的流程是長成什麼樣子？當然有些人會跟你說，追女生本身其實是沒有流程的，因為每一個人的屬性都長得不太一樣。

我認為這說法本身並沒有什麼盲點，確實是如此沒錯，重點就是在於不斷給女生創造信任與安全感而已。但是對於許多愛情的新手而言，沒有一個順序跟流程，根本無法前進。基於這樣子的情況，我提出了我自己認為，可行的追求流程。

請繼續往下閱讀...

但是我要先說明的是，這個流程它本身只是一個大方向的呈現。它的過程當中還是會有很多變數的發生，當這些變數發生的時候，如果你沒有辦法當下做出正確的判斷，很有可能就會導致你在追求的過程中跟現實脫鉤，白話來說，就是沒有滿足到女生的需求，導致你跟她之間的關係無法升溫。

所以最理想的方式，加我們導師的Line，獲得聯絡方式，讓我們能陪著你，一同面對追求過程當中大大小小的狀況，這才能夠真正的達成，你所想要的愛情期待。

在說明追求流程之前，我這邊想補充一個重要的觀念給你。舉例來說，我記得小學的時候，我們不是都有一個叫做寫生字簿的作業，也就是有一個本子，他會要我們從上到下，寫一個國字要寫20次，然後老師隔天還會幫我們批改，告訴我們所寫的這個字到底工不工整。

我記得以前小學的時候，光是寫這個作業至少就要花個半小時。但是不知道你有沒有發現，當我們升上國中、高中之後，好像就再也沒有看過這個生字簿的作業了。這是為什麼呢？這是因為生字簿它存在的目的，就是為了讓我們在最基礎的求學階段，讓我們寫國字的時候能保持一定程度的工整，作為未來我們求學生涯的基礎。

當我們脫離小學，進入的國中高中，這基礎已經花了6年的時間建構，所以就沒有生字簿的需要了，而我們之後所寫的字，學校也不會再繼續規定我們是要寫的工整或漂亮。

這背後代表什麼樣的含義，這意味著有些知識在學習的過程當中，在一開始它可能會有一個基礎的規範，來幫助你對這件事情有最初步的想法，但是當你學習到另外一個階段，你必須要有一種思維就是，我已經成長到這個階段了，我必須懂得變通與應用，正確地來說，就是不要繼續用你原本學到的觀念，再去綁住你自己思維的彈性。

因為就如同我前面說的，追女只有大原則大方向，它是沒有規則的。切勿被初學的一些教條式的觀念，綁架了你獨立思考的能力。

▲▼情侶,戀愛,感情。（圖／Pixabay）

▲追求流程中可能有許多變數，必須當下做出正確判斷。（圖／Pixabay）

接下來就會到今天要講的重點，追女生的流程大方向是什麼。
PS. 如果你還沒有跟對方要到聯絡方式，就不在今天探討的範圍內

步驟1：觀察

不管是用什麼管道認識的，去觀察她所有能提供給你的潛在資訊，像是照片，塗鴉牆，說話談吐，穿著，人際圈，習慣等等。雖然很有可能以上這些訊息，女生提供給你的不一定是完整的，但是你卻可以從這些破碎的拼圖，去拼出女生更完整的面貌。

步驟2：用謙虛禮貌的態度，詢問對方住哪、工作、興趣

在正常社交的習慣上，陌生朋友初步聊天的內容，『住哪、工作、興趣』這算是很基礎的社交問題，一般人都不太會有太多的防心，可以讓你蒐集到一定程度對女生的了解。

步驟3：抓住對方屬性

在步驟二的交談中，你會發現女生在陳述自我訊息的時候，使用哪些習慣的用語，進而得知女生是一個什麼屬性的人。

接下來會有兩個分岔，分別是步驟3-1, 3-2的情況。

步驟3-1：以對方為主，介紹自己為輔的互動方式

這種情況多半發生在，女生對你有一定程度的好感，所以你在跟她說話時，她多半都會回覆你的問題，但是一個核心重點在於，這過程中，你也要懂得『植入』你個人的價值。

步驟3-2：轉守為攻

女生對你愛理不理，這都是正常的，這代表這個女生的心思，並沒有太多放在你身上。你要懂得利用『展示面』來帶動聊天的主題。

步驟4：累積安全感與信任感，懂得測試水溫

以上的步驟3-1, 3-2，都是在幫助你可以在對方心中，持續增加對你的瞭解程度，進而對你產生安全感與信任感。而所謂的邀約，就是在測試你在女生心目中的地位，是否已經達到可以約會的程度。如果女生無視，或是把話題轉掉，這代表她還沒準備好，你不用氣餒，只要繼續進行3-1,3-2的步驟即可，當累積一定程度，再重複步驟4的流程。

步驟5：進行邀約

當女生已經有意願跟你出去，那接下來如何安排約會的景點和流程，這就是下一篇文章要探索的議題了。

本文總結：

以上的五步驟，是追女的基礎，但是也是最重要的流程，如果你能夠理解這五個步驟當中的變化，你自然可以在追女這條路上更得心應手。

本文作者

情感導師 亞當，帶領『幸福拼圖Zec99』團隊舉辦近百場的聊天實戰課程，幫助學員釐清個人聊天盲點，建立自信。參與過無數人際關係及行銷課程培訓，如『NLP』、『心理學』、『成功學』等等。從認知、社會、行為、情感，四大面向幫助男女建立自我自信與個人價值。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99

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