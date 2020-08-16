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巴西10萬人↑染疫死亡！　近半民眾認「總統完全不用負責」

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▲巴西,新冠肺炎。（圖／路透）

▲民調指出，巴西將近半數民眾認為，總統波索納洛不必替新冠肺炎疫情負責。（圖／路透）

 文／中央社聖保羅15日綜合外電報導

巴西2019冠狀病毒疾病疫情嚴峻，迄今逾10萬人病故，不過民調公司Datafolha訪查顯示，近半數民眾認為總統波索納洛（Jair Bolsonaro）「完全不用承擔任何責任」。

巴西《聖保羅頁報》（Folha de Sao Paulo）今天刊登的民調結果顯示，47%受訪民眾完全不把疫情奪走的人命怪罪在波索納洛身上，僅11%認為他必須扛責。《路透社》報導，巴西疫情嚴峻程度僅次美國，波索納洛疫情因應方式也普遍受到衛生專家譴責。

右翼的波索納洛力推以療效未獲證實的抗瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine）來對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19），撤換與他意見相左的衛生部長，甚至帶頭鼓勵巴西民眾反對防疫封鎖措施，對持續上升的病故人數也漠不關心。

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）推廣療效未獲證實的羥氯奎寧，甚至帶頭反對防疫措施。（圖／路透）

波索納洛本人和多名家庭成員已陸續感染新型冠狀病毒，現任妻子蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）7月底確診，她的外祖母本週也染疫病逝。

波索納洛22歲的四子亞伊爾黑南（Jair Renan）同樣染疫；亞伊爾黑南的母親、波索納洛的第2任妻子克利斯蒂娜（Cristina）在社群平台Instagram上表示，亞伊爾黑南「情況良好，正在服用羥氯奎寧，很快就會康復」。

儘管如此，Datafolha民調顯示，波索納洛仍是他政府當中人氣最高的官員，37%的巴西民眾將波索納洛的任期表現評為「很好」或「好」，比6月間的32%還要多。民調指出，波索納洛好感度激增，可能與政府提供低收入和非正規勞工緊急補助款有關。

目前為止，巴西共計有331萬7096起確診病例、10萬7232人不治。Datafolha的民調於本月11、12日進行，訪問2065位民眾，誤差值在正負2個百分點之間。

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