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嫩小三炫愛「早做了」！男星出軌…老婆發狠肢解老公　飲血硬上冰冷屍

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▲死者友人表示，卡爾特萊特儘管有酗酒問題，但並不會吸毒。（圖／翻攝自vk）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭饒舌男星卡爾特萊特今年在俄羅斯被殺害，死後遺體被36歲妻子肢解，而她宣稱老公是吸毒過量死亡。根據最新調查進度，死者生前有婚外情，且警方認定，殺害卡爾特萊特的人就是他的妻子，且在他死後喝下他的血，並與遺體發生性關係。

綜合每日星報等外媒報導，卡爾特萊特（Andy Cartwright，本名Alexander Yushko）生前與36歲妻子瑪莉娜庫哈爾（Marina Kokhal）育有一名孩子，同住在俄羅斯聖彼得堡（St. Petersburg）。但在他死後，她宣稱，卡爾特萊特死於吸毒過量，但不想讓粉絲知道他死的不光彩，花了4天肢解他的遺體，但強力否認殺害老公。

事情曝光後，她被當局拘留。據了解，卡爾特萊特遺體部分殘骸最終被扔進垃圾桶，有些則是放入冰箱，手指頭被拿去餵花園裡的老鼠。

▲▼烏克蘭饒舌男星卡爾特萊特今年在俄羅斯被殺害，死後遺體被36歲妻子庫哈爾（Marina Kokhal）肢解。（圖／翻攝自VK）

▲庫哈爾（Marina Kokhal）否認殺害老公。（圖／翻攝自VK）

只不過，法醫並沒有發現吸毒的證據。此外，警方懷疑，庫哈爾是起了嫉妒的心，因為卡爾特萊特對婚姻不忠。

根據24歲女鐵粉羅蔓楠科（Nadia Romanenko）的說法，早在2018年，她就和卡爾特萊特有婚外情，「我們發生關係的地點是在我的住處，我特別在他家附近租了一間公寓，每天見面，但庫哈爾並不知情」，且如果他晚上11點以後才回家，他老婆就會把他鎖在門外，他就會過來這邊住。

羅蔓楠科稱，庫哈爾最終還是發現這段婚外情，且對她充滿敵意，也很氣卡爾特萊特，甚至宣稱卡爾特萊特患有愛滋來恐嚇她。

在呈給檢察人員的控訴中，當局曾經質問庫哈爾是否喝了卡爾特萊特的血，以及是否在卡爾特萊特死後和遺體發生性關係；此外，庫哈爾也在網路上搜尋過治療糖尿病的藥，但在她的生活圈之中，沒有人患有糖尿病。

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