害怕被分手！他謊稱胃癌末期「日吞20粒藥丸」　硬拗女友跟別人睡

▲英國一名男子擔心女友離他而去，竟謊稱胃癌末期，甚至每天假裝吞下20粒「藥丸」，定期到醫院「看診」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國肯特郡（Kent）38歲男子貝維斯（Kevin Bevis）擔心被分手，謊稱胃癌末期，每天吞下20粒「藥丸」，強迫女友格雷格莉（Karen Gregory）與其他男人發生性關係，滿足自己的幻想，甚至威脅殺害女友。他的騙局最終仍被識破，11日在法庭上認罪，被判處18個月有期徒刑。

綜合Metro、BBC報導，這一段戀情始於2016年10月，貝維斯對於女友設下許多「規定」，限制格雷格莉探望女兒的時間。2018年時，50歲的格雷格莉興起分手念頭，聽見男友罹患胃癌末期的消息，決定陪伴對方度過最後一段時光。

貝維斯會要求女友陪同到醫院「看病」，但又稱不希望被看到生病的糟糕模樣，讓格雷格莉在外等候，每次離開時身上總是纏著繃帶，不斷訴說著護士的事，甚至每天吃下一整盒「藥」。他還會要求女友與其他人發生關係。

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檢察官弗勒（Ed Fowler）表示，貝維斯的謊言越來越誇張，之後還宣稱罹患第四期腦癌，甚至會在親友面前表現出痛苦的樣子。格雷格莉對於滿足男友的期待備感壓力，但又因這場「疾病」無法離開，「她當時不知道（疾病是假的），開始為他感到非常內疚」，為了讓男友離職「養病」，甚至兼差其他工作，也努力給予更多關注與安撫。

格雷格莉有一次整理物品時才發現，那些「藥丸」其實只是維他命與營養品。她去年11、12月遭男友毆打，掐住脖子長達5、6秒，終於決定報警。據悉，貝維斯攻擊女友時曾說，「我會殺了妳再自殺，我沒有活下去的理由了」。他去年12月19日被捕後，向警方承認沒有罹癌，撒謊只是因為害怕女友離開。

貝維斯11日現身梅德斯通（Maidstone）皇家法庭，承認2項攻擊罪名與1項控制或強迫行為的指控，如今必須在監獄中服刑18個月，另外還有長達5年的禁止令。承辦此案的首席警官威廉斯（Christopher Williams）表示，受害者承受「長期且持續的心理虐待」，也讚許格雷格莉通報的勇氣。

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