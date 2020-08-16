　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華爾街日報：台灣處於「美中競爭中心地位」　應列為美國大選重要議題

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲川普,拜登。（圖／路透）

▲《華爾街日報》社論指出，台灣置身美中競爭的中心地位，2020年總統大選候選人川普（左）與拜登（右）都應該被要求針對台灣議題表達看法。（合成圖／路透）

記者吳美依／編譯

《華爾街日報》（WSJ）於14日刊登一篇社論，以「川普、拜登與台灣」（Trump, Biden and Taiwan）為題指出，台灣置身美中競爭的中心地位，台灣議題應該成為2020年總統大選的重要議題。報導中也特別提出台積電（TSMC）的重要性，直指台灣堅強的技術實力可能成為此戰場的主軸。

文中提到，中國共產黨日益增大對於香港的壓制力道，北京的強硬派也把台灣視為下一個目標。有鑑於美國未來4年可能在台灣議題上攤牌，在2020年總統大選中，華府對於台灣的承諾應該獲得更多關注，而非只是過眼雲煙般的話題。

台灣作為美國太平洋盟友的重要性早已獲得承認。如果美國坐視台北落入北京控制，越南等國會懷疑美國對於其獨立性的承諾，並與中國走得更近。如果北京成功搶走日本等堅強美國盟友，共產黨將順利朝著區域霸主的路上邁進。

▲台積電，半導體。（圖／達志影像／美聯社）

▲來自台灣的台積電是領先全球的半導體製造商。（圖／達志影像／美聯社）

除了傳統的戰略以外，台灣現在也因技術實力擁有高度重要性。台積電是領先全球的半導體製造商，今年夏天股價飆漲，與此同時，美國的英特爾（Intel）宣布可能退出晶片製造產業。

上述發展使得台灣置身美中技術競爭的中心地位。中國的目標是在高技術產品方面領先全球，但一直以來都依賴台積電生產的電腦晶片。台積電5月宣布將在亞利桑那州開設新工廠後，美國開始示好，華府制裁也導致中國華為更難以採買台積電的晶片。

政治學家艾利森（Graham Allison）推測，北京也許會將科技競爭視為武力掌控台灣與台積電的理由。回到美國政治，中國持續加強台灣附近的軍事演習，脅迫甚至某種攻擊都可能是下一任總統面臨的重大國安危機。

▲▼美國總統川普對尬前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普將在11月大選與對上民主黨準總統候選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）

川普政府已經展現出其政策方針，批准對台販售先進的F-16戰鬥機，也正考慮出售「海上衛士」（Sea Guardian）無人機、導彈與地雷。衛生部長阿札爾（Alex Azar）日前罕見訪台，不僅在政治上具有重大意義，也展現出美國內閣等級的支持。

但是，川普總統與盟友的「交易關係」讓部分台灣人感到憂慮。他削減軍事費用的衝動行為，包括放話撤離駐南韓美軍等等，也許會讓北京越來越大膽。

在此方面，拜登政府可能採取的有效的行動是加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（TPP），試圖重新談判，透過台灣的加入，強化美國盟友關係。但另外一個重要問題是，拜登政府是否會因擔心觸怒北京，回到歐巴馬政府疏離台北的立場。

拜登幾十年來在外交政策方面都屬鴿派。前總統小布希2001年表示，如果台灣遭到攻擊，美國將會出動保衛時，他曾出言譴責。拜登高級外交政策顧問布林肯（Antony Blinken）於5月接受CBS採訪時也曾表示，他希望美國在兩岸關係中「恢復平衡」。

但是，隨著北京在國際上的行動越來越具有攻擊性，美國精英對於中國的看法已經改變。可望成為拜登政府國防部長的弗洛爾諾伊（Michèle Flournoy）最近就撰文提及美國在西太平洋建立強大威懾力量的重要性。

社論文末寫道，美國總統候選人們應該被要求解釋他們對於台灣議題的觀點與看法，而非只是關於一些陳腔濫調。台灣處於強權競爭的中心，選民值得聽見下一屆總統將會如何應對。

►極致嫩白、抗敏必備！自然美肌因極光白綻顏霜

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
超大咖女神0偽裝逛超商！網友激動：真的看不出來41歲
水泥預拌車高架墜落瞬間影片曝光！車身撞護欄「垂直」重摔地面
張國煒機上宣布飛向「釣魚台」全場嗨爆　星宇員工專屬航班今起飛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國郵政署警告各州：數百萬張選票可能「來不及送回」計票

美在兩岸「雙重承認」？　前駐台外交官：可能在外交上承認獨立台灣

10歲癲癇男孩遭「鍊養農舍2年」！自食糞便、山羊飼料維生　瘦到見骨

法漢學家：中國承諾毫無價值　若台灣垮台是「民主挫敗」

男嬰屍裹毛毯「浸泡瀝青桶」！　親生爸媽狂扯謊：他在朋友家

川普自爆「扣留郵政署資金」阻郵寄投票　CNN：直接承認干預大選

黎巴嫩議員「爆炸後首度會面」示威者怒敲座車　美特使抵貝魯特籲改革

10歲小妹視訊上課「媽在旁慘遭槍殺」！師看她雙手摀耳…下秒畫面全黑

雞肉麵忘在微波爐！7天後炸出超噁「黑點毛球」比盤子還大　媽一看崩潰

賀錦麗首度同框拜登！轟川普「讓美國支離破碎」：無法勝任總統

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

羅霈穎王彩樺視羅霈穎「女神」：開夜店等我們　告別式放電音…于美人「符合她個性」

遇上真愛？鸚鵡對分身玩偶猛親　自帶音效狂啾超灑糖...閃瞎馬麻

八三夭再唱小巨蛋《想見你》必聽　 頑童MJ116合體幹大事啦！

獨家直擊／阮經天現身二殯！　神情哀痛送別最愛阿嬤

驚險！花蓮三寶鬼切快車道右轉　他緊急煞車+180度甩尾神閃避

華爾街日報：台灣處於「美中競爭中心地位」　應列為美國大選重要議題

川普家族「神祕忙內」！羅伯特靠慈善聞名…今年3月再婚　1000％力挺川普

幾年前喊絕對死刑！川普改口「考慮特赦史諾登」鋪連任路　放過揭美監控全球間諜

二戰強徵非法勞工！日本不滿韓法院「賠償判決」：南韓應提具體方案

美國郵政署警告各州：數百萬張選票可能「來不及送回」計票

「安娜貝爾」驚傳凌晨逃跑！　網嚇爛：房間有玩偶的人要小心

南韓防疫再失控！「教會群聚」單日增279例　牧師號召萬人上街：總統下台

美在兩岸「雙重承認」？　前駐台外交官：可能在外交上承認獨立台灣

快訊／前一天才奔醫院探望！川普弟紐約病逝　享壽71歲

高雄補選日媒也關注！陳其邁當選　「KMT硬不起」…NHK：看不到他們振作的徵兆

滿滿邪惡芋泥、Q彈珍珠炸出！台北新開復古早餐店　還有獵奇皮蛋豆腐吐司

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地面

霹靂警攻堅！毒販3把槍藏BMW「備用輪胎」　緊張偷瞄反被抓包

影／解放軍駐港部隊南海實彈演練　艦長下令發射魚雷「擊沉敵潛艇」

2020搶灘料羅灣熱鬧開游700泳士加入　園遊會親子氣墊區HIGH翻天

玩轉海青節/ 兩岸青年「雲加油」激盪創意！ 台青超Q「雙熊」畫出隔離心情

未出席吳益政記者會　柯文哲轟賴品妤帶風向：干她什麼事！

中職／兄弟派羅傑斯先發止敗強碰卡本特　運彩看好樂天

雲稜山莊女山客摔傷髖關節骨折　黑鷹飛2千6百米高山吊掛救援

LIVE／染疫+2！全台新冠確診484例　「馬來西亞」染疫者疫調進度14時說明

國際熱門新聞

川普弟紐約病逝　享壽71歲

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

靈異娃娃「安娜貝爾」驚傳逃跑！

辣妹穿丁字褲在泳池「垂奶翹臀」擺拍！

沙灘上蹂躪洋妹…2噁徒杖殺觀光客判死　泰王慶生大赦

她與野牛自拍...下秒慘遭狠摔昏迷

美外交承認台？美前外交官說話了

共軍軍演埋「危機」　專家：台不可掉以輕心

她「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後慘死

貝魯特爆炸原因翻盤？「恐攻機率大增」

4高官約炮女大生！金正恩公開槍決

俄羅斯衛生部：首批疫苗生產完畢　

梅根哈利「再買3億豪宅」！英國納稅人爆氣

日本戰敗75周年　731部隊兇殘人體實驗再成焦點

更多熱門

相關新聞

川普家族「神祕忙內」羅伯特病逝　

川普家族「神祕忙內」羅伯特病逝　

美國總統川普弟弟羅伯特（Robert Trump）15日紐約病逝，享壽71歲。事實上，他的人生與身為三軍統帥的川普不同，並未被培養成家族房地產企業接班人，曾在華爾街上班，以支持多間慈善企業聞名。川普傳記作家達安東尼歐直說，羅伯特是最安靜的川普家族成員，且他也很高興能夠遠離鎂光燈焦點。

幾年前喊絕對死刑！川普改口「考慮特赦史諾登」

幾年前喊絕對死刑！川普改口「考慮特赦史諾登」

美郵政署警告：選票可能來不及送回

美郵政署警告：選票可能來不及送回

靈異娃娃「安娜貝爾」驚傳逃跑！

靈異娃娃「安娜貝爾」驚傳逃跑！

美外交承認台？美前外交官說話了

美外交承認台？美前外交官說話了

關鍵字：

北美要聞川普拜登共和黨民主黨台灣

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

陳其邁當選　兒叮囑：真的好好做

「加300賓士」找到了！網肉搜公開足跡

開燈見3坨粉紅雞屁股　網萌翻！

門外傳哀嚎聲！她驚見「3ｍ財神」卡圍欄

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

桃園妹慘遭狂毆！14天後因「洗澡洗太久」被活活打死

電費暴漲10倍破2萬！台電冷回應

即／四叉貓現身陳其邁競喊：最後一天不演啦！

超速闖紅燈撞死人　法官判免關

陳其邁當選！名律師笑：韓國瑜是高雄之王

川普弟紐約病逝　享壽71歲

最後一名逆轉！桃園小將炸速奪冠

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

德國工作確診　台灣女孩被外交部暖哭

更多

最夯影音

更多
羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後
《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面