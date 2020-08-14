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10歲癲癇男孩遭「鍊養農舍2年」！自食糞便、山羊飼料維生　瘦到見骨

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▲奈及利亞10歲癲癇男孩被家人鍊養2年。（圖／翻攝Twitter@manirjegah）

▲奈及利亞10歲男孩吉布里爾（Jibril Aliyu）患有癲癇，竟被家人鍊養農舍長達2年。（圖／翻攝Twitter@manirjegah）

記者吳美依／編譯

奈及利亞比爾寧凱比（Birnin Kebbi）發生一起殘忍事件。10歲男孩吉布里爾（Jibril Aliyu）患有癲癇症，竟被家人鍊在農場的棚子裡長達2年，只能靠著山羊的飼料裹腹，甚至餓到吃下自己的排泄物，消瘦得無力行走，骨頭清楚可見。與此同時，他的親生父親、2名繼母和17個兄弟姊妹卻在附近的家中過著舒適的生活。

綜合《太陽報》、BBC報導，民眾發現吉布里爾被繫在木頭柱子上後通報，人權團體9日前往救援。在影片中，男孩把地上的食物殘渣撿起來吃，由於太過虛弱，只能在他人攙扶之下，拖著步伐走在泥濘之中，寬鬆的T-Shirt之下露出細如樹枝的雙腿和幾乎可以看見骨頭的肩膀，帶著困惑表情，不斷窺視旁人。

吉布里爾獲救以後，在亞哈亞爵士紀念醫院（Sir Yahaya Memorial Hospital）接受治療與復原。令人心碎的救援影片在社群媒體上瘋傳，網友們也發起運動，要求「為吉布里爾伸張正義」。

人權運動者曼納（Manir Jega）說，吉布里爾的母親2年前去世以後，「他就被2個繼母鍊在動物旁邊……被剝奪居住、衣服、食物，更不用說醫療了」。他提到，小男孩被餵食動物吃剩的食物，「甚至吃下自己的糞便」，經歷如此可怕的遭遇之後，已經「完全失去理智，行為就像是動物一樣」。

曼納最驚訝的是，小男孩的生父竟放任兒子受到這種不人道又野蠻殘忍的待遇。他形容，吉布里爾的遭遇是「最高程度的野蠻和極端的殘忍」，呼籲當局確保罪犯受到應有的懲罰。

《奈及利亞太陽報》引述吉布里爾的哥哥的說法報導，小男孩罹患癲癇，但只有白天時才會被家人鍊住，以免亂跑。警方目前正在調查中，已經拘留男童的父親與2名繼母。

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