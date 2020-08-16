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美在兩岸「雙重承認」？　前駐台外交官：可能在外交上承認獨立台灣

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▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國前外交官譚慎格表示，美國可能做的是在外交上承認台灣，但必須透過非和平手段才有機會達成。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

美國駐華大使館的社群媒體帳號徽章刪除「中國」兩字，外界紛紛揣測，華府是否想要推動「雙重承認」，在外交上承認台灣。曾派駐台北的美國前外交官譚慎格（John Tkacik）認為，上述論點真的「想太多」，對於美國而言，「有可能做的是，外交上正式承認一個獨立的台灣或台灣共和國」。但他也指出，這必須透過非和平手段才有可能。

中國網友11日發現，美國駐華大使館變更大頭貼，不僅顏色配置不同，原本的「中國．北京」也變成了「北京」，引發揣測。他們稍晚發文解釋，「這一改動是美國國務院的美國駐全球使團品牌計畫的一部分」，並以辛巴威首都哈拉雷（Harare）、貝南首都柯多努（Cotonou）等使館帳號為例，徽章下方都僅標註城市。

儘管如此，中國網友仍指出，如果美國未來推出「美國駐華大使館．台北」的徽章，既沒有否定「一個中國」，也沒有否認雙方政府，達到「雙重承認」的目的。《自由亞洲電台》（RFA）報導，美國曾向兩岸提出「一國兩府」的做法，但遭蔣介石與毛澤東拒絕。

▲▼ 美國駐北京大使館。（圖／路透社）

▲美國駐華大使館在徽章上刪除「中國」二字，引發揣測。圖為美國駐北京大使館。（圖／路透社）

譚慎格說，中國網友真的「想太多」，「不少美國在其他國家的大使館都同步調整了，我不認為這和『雙重承認』有什麼關係」。他認為，重點不在「雙重承認」，而是美國是否要在外交上承認台灣的主權獨立。

譚慎格提到，以美國的觀點來看，正式承認中華民國代表中國已經不可能，「對美國來說，有可能做的是，外交上正式承認一個獨立的台灣或台灣共和國」。但他也強調，「如果沒有（透過）戰爭或是非和平的方式，這幾乎不可能發生」。

▲▼美國衛生部長阿札爾到台大公衛演講 手扶口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國衛生部長阿札爾訪台，被視為台美關係深化的最佳例子。（圖／記者屠惠剛攝）

美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長葛天豪（David Keegan）於2003年至2006年派駐台北，談及中國網友的反應時也直言「真的過度解讀了」。他不認為美國將「雙重承認」或「承認台灣」，因為華府在追求兩岸穩定與和平現狀方面擁有長遠利益，目前基於三公報與《台灣關係法》的政策安排也營運得宜，「有助於北京和台北知道，在穩定的環境下，他們可以（各自）發展，我看不出來美國有任何理由需要改變」。

葛天豪表示，美國政策的彈性與創意，對於深化與台實際交流有所助益，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台就是美台深化互動的最好例子。他也提醒北京，美國最在乎的就是兩岸歧見必須「和平解決」，而台灣的民主已經如此蓬勃發展，北京不能忽視台灣人民的想法，兩岸關係上任何改變，都必須是台灣人民能夠接受的。

美國國會與民間近年要求政府在外交上承認「台灣就是台灣」的論述日益蓬勃。NGO「美國轉捩點」（Turning Point USA）首席創意官強森（Benny Johnson）就曾推文表示，美國在疫情後應該「立刻承認台灣」。川普長子小唐納．川普（Donald Trump, Jr.）轉發貼文，表示贊成此看法，還詢問「有人和我一樣嗎？」

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