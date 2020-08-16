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加拿大網爆：「普丁女兒死亡」注射疫苗後不治　消息推特瘋傳

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記者柯沛辰／綜合報導

新冠肺炎疫情未歇，俄羅斯總統普丁11日率先核准全球首支疫苗，還稱其中一名女兒已接種。加拿大網站「今日多倫多」（Toronto Today）15日爆料，這名接種疫苗的女兒已經病逝，消息在推特、臉書及PTT引發廣泛討論。不過，這項消息未獲當局證實，也沒有任何國際媒體報導，加上該網站曾杜撰多篇假消息，備受質疑。

俄羅斯總統普丁11日宣布，俄羅斯成為全球首個註冊新冠疫苗的國家，疫苗名為史普尼克-V（Sputnik V），而且其中一名女兒已接種該款疫苗，盼在不久的將來，能大規模生產疫苗，這對全世界而言是相當重要的一步。

加拿大網站「今日多倫多」15日引述俄國內部不明來源，爆料普丁小女兒蒂訶諾娃（Katerina Tikhonova）接種第二劑疫苗後，隨即出現高燒、癲癇等狀況，醫療團隊傾盡全力，仍無法挽救意料之外的副作用，最終蒂訶諾娃在14日晚間宣告不治。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，這是疫苗上路後首起死亡案例，也證明這款疫苗並不安全，這是省略第三期臨床試驗釀成的事故，克里姆林宮應該負起全責。報導提醒，克里姆林宮可能撒謊或避重就輕，將蒂訶諾娃的死因歸咎於其他原因，而非疫苗。

不過，普丁11日稱讓其中一位女兒接種，並未透露是哪一位，還形容「在第一次接種後，她的體溫來到攝氏38度，第二天體溫略高於攝氏37度……在第二次接種後，她的體溫也略為上升，但接下來一切都好了，她感覺不錯。」

儘管報導與普丁11日所稱相去甚遠，但「今日多倫多」的報導仍被瘋狂轉傳至推特、臉書及PTT，掀起廣泛討論。根據網站簡介，該媒體由Mark Slapinski創辦運作。有不少眼尖網友指出，「今日多倫多」專出假新聞，還使用假網域、假網址，消息明顯不可信。

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「普丁女兒注射疫苗身亡！」加拿大網站爆料　消息推特瘋傳
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