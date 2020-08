紐西蘭病例再添9宗　總理：大選延後4週…不再延了！

▲紐西蘭衛生部秘書長在記者會公佈該國新冠肺炎最新情況。(圖/翻攝紐西蘭衛生部直播)

記者葉睿涵/綜合報導

紐西蘭衛生部秘書長布魯斐德(Ashley Bloomfield)公佈,17日境內新增9例確診病例,均為社區傳播。由於疫情重燃導致選舉造勢活動受阻,最大城市奧克蘭也在上週進入封鎖狀態,總理阿爾登(Jacinda Ardern)今(17)日將原訂於9月19日的國會大選延後4週至10月17日舉行。

據紐西蘭網站Stuff報導,布魯斐德今天在當地時間下午1點舉行的記者會上指出,雖然傳染源仍然未知,但目前所有的病例都與最初的群聚感染集群有關,其他城市也未有新的確診病例,他們希望該病毒不會傳播到群聚的集群之外。

此前,反對黨領導人柯林斯(Judith Collins)就曾透過媒體喊話,要求阿爾登將大選推遲至11月甚至明年舉行,以避免加劇疫情傳播。根據當地法律,阿爾登有權利將大選延後2個月舉行。

《美聯社》指出,阿爾登在宣布延後大選時表示,她希望可以確保紐西蘭的選舉有序進行,讓所有選民能獲取有關政黨和候選人的所有信息。不過她也強調,「在疫情流行期間,韓國和新加坡等國還是設法舉行了選舉」,因此無論未來病毒爆發的情況如何,她都不會考慮再將選舉推遲。

COVID-19 Update​

​

We have 9 new confirmed cases of COVID-19 in the community.

​

7 of these have already been linked to previous cases in the Auckland cluster. We have 4 cases that are still under investigation. They are all believed to be linked to the existing cluster.