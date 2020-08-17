　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

廣東新增6本土！3人為超市員工　鍾南山：或與被污染食品有關

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北京沃爾瑪超市販售的澳洲牛肉。（圖／路透社）

▲北京沃爾瑪超市販售的澳洲牛肉。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，廣東省陸豐市在上週五（14日）出現1例本土病例，患者是深圳水貝「盒馬鮮生」超市的優酪乳銷售員。中國工程院院士鍾南山回應，此次疫情不會大規模擴散，民眾無須恐慌，「可能跟被污染的食品關係比較密切。」

目前，該患者的2名深圳同事及在陸豐與她有接觸的3名家人也被判定為無症狀感染者。16日鍾南山接受媒體採訪時表示，此次疫情到底是人際傳播，還是由於接觸污染的食品傳播，目前還不明確，「從北京新發地農貿市場的病例看起來，可能跟被污染的食品關係比較密切，這個問題需要警惕。」

鍾南山說，廣東此次疫情處置反應迅速，很快就進行了相關篩查，發現了確診患者密切接觸的5名無症狀感染者，在涉及地區也進行了大範圍篩查，相關場所進行了快速消毒。

他進一步指出，廣東目前篩查了十幾萬份樣本，除了發現的5名無症狀感染者之外，還沒有發現其他陽性樣本，這為疫情控制做了一個初步的保證，加上密切追蹤接觸者，並對涉及地區進行清理整頓，相信此次疫情不會大規模擴散，民眾無須恐慌。

但鍾南山同時建議，民眾應少去疫情發生風險較高的地區，其次，對於進口食品，食用之前洗乾淨，烹飪要煮熟，「因接觸食物傳染到人，這種機率可能有，但並不是最主要的，現在主要還是消除恐慌情緒。」

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
排七星級金筍廁所順便買彩券！新北女中15.6億包60萬大紅包
瘋傳34分鐘性愛片引退！　日第一美胸女大生改名近況曝
「嬌小身影」墓碑旁彎腰 　她一看畫面淚崩：女兒回來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美售台66架F-16　陸：嚴重損害中國主權和安全利益

「35公分軍刀狂刺」老父死在血泊中！　兒爬窗墜樓身亡...母親房內熟睡

廣東新增6本土！3人為超市員工　鍾南山：或與被污染食品有關

港版國安法後擔心被制裁！　香港市民預約開戶「甘願等2周」

大樓飄下鈔票雨！媽媽打開窗戶通風　回頭驚見2歲兒瞬間撒完4萬元

「女神」約會多人！　22歲男深夜上門心軟了...多刀狂砍「床上室友」

對面大樓驚見…白T男「單穿內褲」緊貼外牆　下秒20多樓墜下變形亡！

12人在火鍋店相繼暈倒　原因竟然是「夏天吹冷氣」害的！

香港全民檢測31日實行！　港府：樣本結果「完成就銷毀」不會送出

嘉陵江洪峰過境！　市區「變大池塘」全淹了...2.8萬人緊急撤離

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

美售台66架F-16　陸：嚴重損害中國主權和安全利益

「35公分軍刀狂刺」老父死在血泊中！　兒爬窗墜樓身亡...母親房內熟睡

廣東新增6本土！3人為超市員工　鍾南山：或與被污染食品有關

港版國安法後擔心被制裁！　香港市民預約開戶「甘願等2周」

大樓飄下鈔票雨！媽媽打開窗戶通風　回頭驚見2歲兒瞬間撒完4萬元

「女神」約會多人！　22歲男深夜上門心軟了...多刀狂砍「床上室友」

對面大樓驚見…白T男「單穿內褲」緊貼外牆　下秒20多樓墜下變形亡！

12人在火鍋店相繼暈倒　原因竟然是「夏天吹冷氣」害的！

香港全民檢測31日實行！　港府：樣本結果「完成就銷毀」不會送出

嘉陵江洪峰過境！　市區「變大池塘」全淹了...2.8萬人緊急撤離

美售台66架F-16　陸：嚴重損害中國主權和安全利益

南投15.6億「護理師」正面曝光！台彩打臉爆料說　命理專家回應了

宋兆文／首戰即終戰　馬英九沒錯！

陳玉珍將赴東沙島考察　張宏陸：花公帑偽出國…給國防添風險

奇美博物館開創新體驗　「時間的房間」帶您穿越百年進入畫作歷程

廟宇前公然聚賭！士地公伯託夢信眾：該管一管了...警逮15人

Villa露營帳有專屬發呆亭！四人帳每人500元　墾丁海濱露營營位價格一次看

響尾蛇陳聖平背號選73全因爸爸　張進德餵球練打收穫多

半年車禍達488件受傷近700人　中市舉辦交安課「80外送員參加」

川普胞弟病逝　網瘋傳「死神你帶錯川普啦！」

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

大陸熱門新聞

外婆3缺1打麻將！　11月孫全臉通紅死掉...媽崩潰昏倒

鮮肉尪2年「走鐘變五花肉」　妻嘆「坐2次月子」…曬崩壞照互取暖

71歲猛男持續播種生11子！一票後宮最小20歲

正妹脫光逛名校！4分鐘影片瘋傳

裸女胸腹中刀皮肉開花趴地板　警員趕到開3槍

前大胃王爆吃播界秘辛！催吐、假吃超普遍

白T男單穿內褲站窗沿！下秒20多樓墜下亡

23歲歪臉女大蛻變！瓜子臉超清秀

12歲男孩家中遭吊死　曾逃家求救「回去會被打死」　

吃播界迎末日！美女大胃王急避風頭

4號洪水剛過　陸水利部：5號要來了

結婚57年連「雞蛋、菜刀」都AA制　老夫妻終於離婚了

共軍與藥廠研發！中國首支新冠疫苗獲專利

嘉陵江洪峰過境！　市區全淹了...2.8萬人緊急撤離

更多熱門

相關新聞

韓教會爆315確診　牧師不甩隔離上街抗議...今確診

韓教會爆315確診　牧師不甩隔離上街抗議...今確診

南韓新冠肺炎疫情持續飆升，如今再度因為教會爆出群聚感染，首爾市城北區的「關愛第一教會（사랑제일교회）」更是爆出315例確診。而在該教會擔任主要牧師的全光焄（전광훈）16日才因違反《感染病防治法》，不甩居家隔離規定，上街參加集會，遭中央提告，沒想到17日就傳出他確診新冠肺炎，震驚各界。

首爾教會又爆群聚感染　3400人隔離

首爾教會又爆群聚感染　3400人隔離

台美混血陳思仲明年拚中職選秀

台美混血陳思仲明年拚中職選秀

雲林、台南不戴口罩要開罰！莊人祥回應了

雲林、台南不戴口罩要開罰！莊人祥回應了

莊人祥：大馬個案出境前1個月都待在家！

莊人祥：大馬個案出境前1個月都待在家！

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒大陸戰疫鍾南山陸豐

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

賓士加300害慘！加油員要多問3字

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

比基尼妹練潛水遭侵犯！色教練：我失控了

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面