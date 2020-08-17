廣東新增6本土！3人為超市員工　鍾南山：或與被污染食品有關

▲北京沃爾瑪超市販售的澳洲牛肉。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，廣東省陸豐市在上週五（14日）出現1例本土病例，患者是深圳水貝「盒馬鮮生」超市的優酪乳銷售員。中國工程院院士鍾南山回應，此次疫情不會大規模擴散，民眾無須恐慌，「可能跟被污染的食品關係比較密切。」

目前，該患者的2名深圳同事及在陸豐與她有接觸的3名家人也被判定為無症狀感染者。16日鍾南山接受媒體採訪時表示，此次疫情到底是人際傳播，還是由於接觸污染的食品傳播，目前還不明確，「從北京新發地農貿市場的病例看起來，可能跟被污染的食品關係比較密切，這個問題需要警惕。」

鍾南山說，廣東此次疫情處置反應迅速，很快就進行了相關篩查，發現了確診患者密切接觸的5名無症狀感染者，在涉及地區也進行了大範圍篩查，相關場所進行了快速消毒。

他進一步指出，廣東目前篩查了十幾萬份樣本，除了發現的5名無症狀感染者之外，還沒有發現其他陽性樣本，這為疫情控制做了一個初步的保證，加上密切追蹤接觸者，並對涉及地區進行清理整頓，相信此次疫情不會大規模擴散，民眾無須恐慌。

但鍾南山同時建議，民眾應少去疫情發生風險較高的地區，其次，對於進口食品，食用之前洗乾淨，烹飪要煮熟，「因接觸食物傳染到人，這種機率可能有，但並不是最主要的，現在主要還是消除恐慌情緒。」

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