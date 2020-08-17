索馬利蘭甩開中國施壓　美國防部前官員分析：中方只有1招能扭轉台灣外交突破

▲總統蔡英文日前會見索馬利蘭外長穆雅辛(H.E Yasin Hagi Mohamoud)。（圖／外交部提供）

記者張靖榕／綜合外電報導

索馬利蘭與台灣互設代表處，首任駐台代表抵達前，中國官方緊急派出大使團前往阻止，駐台代表抵台後，中方仍不斷動作。目前為止，索國均拒絕接受中國外交施壓和甜頭；然而曾任職美國五角大廈的官員指出，中國因與索馬利亞友好，導致出錯牌，如今唯有承認索馬利蘭主權，才可能重新使其改變對台立場。

索馬利蘭與台互設代表處，7日駐台代表哈吉（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）抵台；我外交部長吳釗燮在推特表示，「主權和友誼是非賣品」，總統府發言人Kolas Yotaka則在前一日引用影史經典《北非諜影》，向外交夥伴喊話，「索馬利蘭，我想這是一段美好友誼的開端。」

《南華早報》報導，中國廈門大學兩岸關係和平發展協創新中心專家劉國生表示，中國政府與普遍獲國際承認的索馬利亞，保持正式且良好的外交關係，「我們當然反對台灣尋求國際對其為獨立國家的任何形式的承認，但台灣與索馬利蘭的正式關係意義非常有限。」

專門評論非洲之角（Horn of Africa）事務的評論員亞當（Najah Adam）表示，索馬利蘭自1990年代獨立後，過去20年以妥協方式尋求與中國建立外交關係不成，才會終於轉向台灣。如今北京會繼續施壓索國將台灣視為商業貿易夥伴，而非政治關係夥伴，而索馬利蘭會是北京和台北的角力之地，亞當說索國希望尋求可靠的夥伴，所以非常不可能屈服於中國政府的壓力之下。

美國五角大廈前官員魯賓（Michael Rubin）則指出，北京與索馬利亞法馬喬（Mohamed Abdillahi Farmajo）關係緊密，締結漁業項目等協議，範圍涵蓋索馬利蘭水域，形同海上封鎖，迫使索馬利蘭轉向台灣，而中國對索馬利蘭之世仇索馬利亞的投資方式，將永遠使索馬利蘭無法信任北京，除非中國完全承認索馬利蘭是主權獨立的國家。