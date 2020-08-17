　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

索馬利蘭甩開中國施壓　美國防部前官員分析：中方只有1招能扭轉台灣外交突破

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼索馬利蘭外長穆雅辛(H.E Yasin Hagi Mohamoud)會見總統蔡英文。（圖／外交部提供）

▲總統蔡英文日前會見索馬利蘭外長穆雅辛(H.E Yasin Hagi Mohamoud)。（圖／外交部提供）

記者張靖榕／綜合外電報導

索馬利蘭與台灣互設代表處，首任駐台代表抵達前，中國官方緊急派出大使團前往阻止，駐台代表抵台後，中方仍不斷動作。目前為止，索國均拒絕接受中國外交施壓和甜頭；然而曾任職美國五角大廈的官員指出，中國因與索馬利亞友好，導致出錯牌，如今唯有承認索馬利蘭主權，才可能重新使其改變對台立場。

索馬利蘭與台互設代表處，7日駐台代表哈吉（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）抵台；我外交部長吳釗燮在推特表示，「主權和友誼是非賣品」，總統府發言人Kolas Yotaka則在前一日引用影史經典《北非諜影》，向外交夥伴喊話，「索馬利蘭，我想這是一段美好友誼的開端。」

《南華早報》報導，中國廈門大學兩岸關係和平發展協創新中心專家劉國生表示，中國政府與普遍獲國際承認的索馬利亞，保持正式且良好的外交關係，「我們當然反對台灣尋求國際對其為獨立國家的任何形式的承認，但台灣與索馬利蘭的正式關係意義非常有限。」

專門評論非洲之角（Horn of Africa）事務的評論員亞當（Najah Adam）表示，索馬利蘭自1990年代獨立後，過去20年以妥協方式尋求與中國建立外交關係不成，才會終於轉向台灣。如今北京會繼續施壓索國將台灣視為商業貿易夥伴，而非政治關係夥伴，而索馬利蘭會是北京和台北的角力之地，亞當說索國希望尋求可靠的夥伴，所以非常不可能屈服於中國政府的壓力之下。

美國五角大廈前官員魯賓（Michael Rubin）則指出，北京與索馬利亞法馬喬（Mohamed Abdillahi Farmajo）關係緊密，締結漁業項目等協議，範圍涵蓋索馬利蘭水域，形同海上封鎖，迫使索馬利蘭轉向台灣，而中國對索馬利蘭之世仇索馬利亞的投資方式，將永遠使索馬利蘭無法信任北京，除非中國完全承認索馬利蘭是主權獨立的國家。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
變速球王「涉簽賭」被迫離場　10年後近況曝！年賣屋2億元
分手羅志祥4個月…周揚青突曬照甜喊「我老公」！畫面公開網全推
牛排館老闆冤死詐保「18歲嫩妻爽領4600萬」　無腦共犯8字
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

下一步參選黨主席？　韓國瑜「19字回應」：現在大家心情很凝重

李登輝追思會落幕　王燕軍：辛苦一輩子，我來接你回家

北市圖9/6荷蘭留學講座　一起踏上企業永續學習之旅

索馬利蘭甩開中國施壓　美國防部前官員分析：中方只有1招能扭轉台灣外交突破

韓粉發起繼續罷免！精算結果超驚人：最危險的竟是她...超過門檻4489票

林為洲要國民黨認清現實「告別韓流」　葉元之：黨高層只會講幹話

陳其邁創雙低紀錄　議長曾麗燕先下馬威：絕不讓高雄走回頭路

台灣駐紐辦事處遭改名「中華民國領事館」？　外交部澄清：館牌遭變造

李登輝追思會閉幕　日駐台代表感性發文道別：請您繼續引導我們

影／李登輝追思會場今結束開放　總統府：逾4萬3千人到場致哀

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

就要小饅頭～萌娃雙手高舉崩潰　偷瞄鏡頭被抓包...原來是「戲精」

哈林《情非得已》.《缺口》經典歌連發　周湯豪壓軸登場「帥到分手」

下一步參選黨主席？　韓國瑜「19字回應」：現在大家心情很凝重

李登輝追思會落幕　王燕軍：辛苦一輩子，我來接你回家

北市圖9/6荷蘭留學講座　一起踏上企業永續學習之旅

索馬利蘭甩開中國施壓　美國防部前官員分析：中方只有1招能扭轉台灣外交突破

韓粉發起繼續罷免！精算結果超驚人：最危險的竟是她...超過門檻4489票

林為洲要國民黨認清現實「告別韓流」　葉元之：黨高層只會講幹話

陳其邁創雙低紀錄　議長曾麗燕先下馬威：絕不讓高雄走回頭路

台灣駐紐辦事處遭改名「中華民國領事館」？　外交部澄清：館牌遭變造

李登輝追思會閉幕　日駐台代表感性發文道別：請您繼續引導我們

影／李登輝追思會場今結束開放　總統府：逾4萬3千人到場致哀

外婆上週剛病逝！巴西第一夫人染疫半月終轉陰

新台幣開盤升值0.2分　以29.54元開出

4600萬詐保「18歲嫩妻」酒店史起底！養套殺三部曲曝　尪死秒睡主嫌

TOYOTA樂意搶佔400萬輛房車市場　直言：別人不想賣，那我們來賣

台股指數站上12800點！康友明起暫停交易　開盤再跌停

康友-KY開盤「連吞7根跌停」！股價僅剩56.6元　明日起暫停交易

前「大胃王」爆吃播界秘辛！催吐、假吃超普遍...自掏腰包欠債110萬

三芝賞夕陽、吹海風新地標！「落日海中伸展台」即將回歸

下一步參選黨主席？　韓國瑜「19字回應」：現在大家心情很凝重

專賣上億元巨鑽的Graff改推小品　蝴蝶珠寶飛進日常

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

政治熱門新聞

韓粉繼續罷免！最危險的反而是她

陳其邁還未上任　議長先來下馬威

陳其邁剛當選！　網秒發起「公民割麥行動」

賴品妤火大開嗆柯文哲　要被抓去關了是不是？

阿札爾訪台未達效果！美下一招曝

陳其邁當選！名律師笑：韓國瑜是高雄之王

我駐紐辦事處遭改名「中華民國領事館」？　外交部澄清

林為洲喊「告別韓流」　葉元之：只會講幹話

即／四叉貓現身陳其邁競喊：最後一天不演啦！

「割麥行動」開跑　陳其邁一句話回應

「罷王」進入二階段憂群募經費不足　發起人感嘆

商總籲發5000元消費券　蘇貞昌：三倍券受歡迎

陳其邁當選　兒叮囑：真的好好做

國軍部署戰車軍備前運澎湖

更多熱門

相關新聞

索馬利亞首都爆武裝攻擊　至少5死10傷

索馬利亞首都爆武裝攻擊　至少5死10傷

索馬利亞官員和當地目擊者表示，首都摩加迪休（Mogadishu）一間高級海濱飯店今天遭攻擊，疑似「青年黨」（al-Shabaab）的武裝分子使用槍械和炸彈殺害至少5人。

美國兩黨議員推新法案　制衡中國在拉美擴張

美國兩黨議員推新法案　制衡中國在拉美擴張

台灣第1名物酪梨隱身台南大內

台灣第1名物酪梨隱身台南大內

WSJ：台灣應列為美國大選重要議題

WSJ：台灣應列為美國大選重要議題

美外交承認台？美前外交官說話了

美外交承認台？美前外交官說話了

關鍵字：

索馬利蘭索馬利亞台灣中國

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

賓士加300害慘！加油員要多問3字

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

比基尼妹練潛水遭侵犯！色教練：我失控了

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

娶到千金超崩潰！岳母「性感睡衣」進房

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

羅霈穎4億遺產怎分配？　律師親解繼承順序

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

短褲妹夜歸遭撲倒逞慾　反手捏蛋懲罰變態

童手癢害死11條魚　媽帶他登門道歉

更多

最夯影音

更多
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面