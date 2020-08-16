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台灣第1名物酪梨隱身台南大內　黃偉哲嚴選力推品嘗「幸福果」享健康

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▲台南市長黃偉哲力推台南大內名物「酪梨」，希望能讓更多人認識國產酪梨，品嘗幸福滋味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲力推台南大內名物「酪梨」，希望能讓更多人認識國產酪梨，品嘗幸福滋味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南大內酪梨台灣南波萬！「2020大內區酪梨農業產業文化活動－在大內遇到幸福」，16日在南瀛天文館前廣場開幕，市長黃偉哲盛讚全身都是寶的「酪梨」，勝過水果之王榴槤，為推廣國人多多食用國產酪梨，他親自一一試吃市集攤商以酪梨製作的各式美食與飲品，希望能讓更多人認識國產酪梨，品嘗幸福滋味。

▲台南市長黃偉哲力推台南大內名物「酪梨」，希望能讓更多人認識國產酪梨，品嘗幸福滋味。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲力推台南大內名物「酪梨」，希望能讓更多人認識國產酪梨，品嘗幸福滋味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，「不怕貨比貨，只怕不識貨」，酪梨是好東西，但知道的人太少，市政府責無旁貸，期盼透過大內酪梨節活動，讓更多人認識「幸福果」。身為專業吃貨，黃偉哲推薦大家大口品嘗國產酪梨，光是在台南就有栽種出12種不同品種的酪梨，不論是當成水果生吃，或是料理入菜都很好，他希望透過農會和農友合作，以及商家製作各種酪梨創意料理或加工品，讓台南的酪梨能成為全台灣眾所皆知的地方特色產物。今日活動包括市議員Ingay Tali 穎艾達利、尤榮智及吳通龍也一起到場共襄盛舉。

▲台南市長黃偉哲力推台南大內名物「酪梨」，希望能讓更多人認識國產酪梨，品嘗幸福滋味。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲力推台南大內名物「酪梨」，希望能讓更多人認識國產酪梨，品嘗幸福滋味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局表示，台南為台灣酪梨最主要的產地，種植面積達332.9公頃，為全國第一，其中大內區種植面積即達163.5公頃，占台南種植面積49.1%，是台南酪梨最主要的產地，也是全國酪梨種植面積最大的地區，因此，大內區又有「酪梨之鄉」的美名。

▲台南市長黃偉哲力推台南大內名物「酪梨」，希望能讓更多人認識國產酪梨，品嘗幸福滋味。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲力推台南大內名物「酪梨」，希望能讓更多人認識國產酪梨，品嘗幸福滋味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市2019年度的酪梨種植面積約333公頃，產量約4,829公噸，為全台最大產區，佔全國種植面積36％，集中於大內164 公頃、善化27公頃、山上27公頃，總年產值約3.59 億元。

▲台南市長黃偉哲力推台南大內名物「酪梨」，希望能讓更多人認識國產酪梨，品嘗幸福滋味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局表示，「2020大內區酪梨農業產業文化活動－在大內遇到幸福」，歡迎大小朋友趁著暑假到大內小旅行，不管是到大內龍貓公車站拍照打卡，走馬瀨休閒農場度假旅遊，或是到南瀛天文館仰望星辰，都可順道前往大內青果市場選購當季當地的優良農產品，或是逕洽茲心生態農場0986-820-820購買，享受營養又健康的酪梨滑順好滋味。更多詳細相關活動資訊，請上大內區公所活動粉絲專頁（https://www.facebook.com/BeautyDanei/）。

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