台南驚傳「優良受刑人」逃逸開車衝撞員警　警開2槍擴大追捕中

▲明德外役監獄位於台南市山上區。（圖／翻攝明德外役監獄臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

法務部矯正署明德外役監獄驚傳有受刑人逃獄！一名連姓受刑人到螺絲工廠工作，疑趁倒垃圾時逃跑，案發隔天被追緝時還衝撞員警，失控翻車棄車逃逸，如今下落不明由警方擴大追捕中。警方也聯繫家屬策動投案。

據獄方介紹，本監收容人有各項優厚的處遇，至本監執行受刑人應由各監獄受刑人中，符合各項規定者遴選之；入本監後可辦理返家探視，與眷屬同住，另縮短刑期計算與家屬辦理接見時間，及豐富的主副食、各種活動等均較一般監獄收容人優遇。

判決指出，58歲的連男2013年1月與警方發生駁火槍戰，查扣美國SMITH&WESSON廠910型制式半自動手槍、捷克CZ廠75型制式半自動手槍、美國SMITH&WESSON廠SW9F型制式半自動手槍，被法官依犯非法持有手槍罪判刑6年半。

據悉，連男入獄服刑後因表現良好，今年3月獲准移監位於台南市山上區的明德外役監獄，已服6成刑期，屬「一級受刑人」，每天都能辦理接見，而父親節也獲放假3天返家。他6月申請假釋但未通過，年底可再申請。

《中時新聞網》報導， 連男14日和13名受刑人到一間螺絲工廠進行自主監外作業，未料疑趁倒垃圾時逃逸，等到獄方發現後早已不見人影。隔天晚間，台南警方在新營發現連的追跡，追捕時開了兩槍，但遭對方開車衝撞；連失控翻車逃逸，目前正由警方擴大追捕中。警方也聯繫家屬策動投案。