明德逃獄犯「身價曾上億」！好賭敗光家產舉債度日　與警槍戰遭判6年半

記者徐愷昕／台南報導

法務部矯正署明德外役監獄驚傳有受刑人逃獄！一名連姓受刑人到螺絲工廠工作，疑趁倒垃圾時逃跑，案發隔天被追緝時還衝撞員警，失控翻車棄車逃逸，如今下落不明由警方擴大追捕中。警方也聯繫家屬策動投案。據了解，連男2013年間因非法持有槍枝並有與警方發生槍戰而遭逮，當時被依犯非法持有手槍罪處有期徒刑6年6月。

▲台南明德外役監受刑人逃逸開車衝撞員警。（圖／翻攝明德外役監獄臉書）

判決指，58歲的連男2013年1月10日在台南某停車場收受3把手槍及子彈38顆，麻豆分局警獲悉消息後，同月17日前往連男租屋處埋伏，雙方對峙發生駁火槍戰，經過一番追捕，連男在新營中興、延平路口於落網，當場被查扣2把制式手槍、36顆子彈，依非法持有手槍罪移送法辦。檢方偵辦期間，連男供稱自己過去擁有上億元身價，家裡常大方宴客、招待親朋好友，不過因好賭成性，自從被人倒債敗光所有家產後家道中落，開始過著借貸度日的生活，他也因此涉入多起債務糾紛。

據明德外役監獄介紹：本監收容人有各項優厚的處遇，至本監執行受刑人應由各監獄受刑人中，符合各項規定者遴選之；入本監後可辦理返家探視，與眷屬同住，另縮短刑期計算與家屬辦理接見時間，及豐富的主副食、各種活動等均較一般監獄收容人優遇。

據悉，連男入獄服刑後因表現良好，今年3月獲准移監位於台南市山上區的明德外役監獄，已服6成刑期，屬「一級受刑人」，每天都能辦理接見，而父親節也獲放假3天返家。他6月申請假釋但未通過，年底可再申請。

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