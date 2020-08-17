新莊深夜傳槍響！里長兒替人喬10萬元債破局　暗巷遭當面開3槍示威

▲警方在地面上找到3枚擊發過的彈殼與1枚未擊發的子彈。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區17日凌晨0時許，一名里長的兒子在裕民街72巷內替人喬約10萬元的債務，卻與對方一言不合，遭人持改造手槍開3槍示威。警方獲報迅速掌握犯嫌身分，約20分鐘後在泰山區將他逮捕到案，並進行筆錄釐清開槍原因，同時持續追查槍枝來源，訊後將他依槍砲彈藥管制條例、殺人未遂罪嫌移送法辦。

據了解，遭開槍示威的曾姓男子（26歲）為裕民里里長的兒子， 17日凌晨0時許，他與23歲的堂弟一起，在裕民街72巷內和趙姓男子（21歲）協調約10萬元的債務問題，談判破裂後雙方爆發激烈口角，趙男憤而拿出改造手槍，當著他們的面前，朝地面開2槍、天空開1槍示威。趙男開完槍後上車揚長而去。

▲警方在現場調查，並將開槍犯嫌帶回偵辦。（圖／記者游宗樺攝）

附近住戶表示，深夜聽到一群人吵架的聲音，其中還有人揪著曾男的衣領痛罵，不久便傳出至少2聲槍響，孫子在睡夢中被巨大槍聲嚇醒，直呼自己簡直要嚇死了，沒想到槍擊案件會發生在這邊。

警方獲報到場，與曾男溝通了解大概案情後，掌握開槍犯嫌的身份，派員到趙男位於泰山區明志路的家中埋伏，待趙男現身後便上前將他逮捕。經搜索後在趙男身上找到一把改造手槍，車子上則查無違禁品。

▲警方查獲到改造手槍1把。（圖／記者游宗樺翻攝）

新莊分局偵查隊副隊長江俊賢表示，警方於0時52分獲報到場，在地面發現3枚擊發過的彈殼，還有1枚未擊發的子彈， 經調閱監視器掌握犯嫌行蹤，成功在其住家樓下將他逮捕。趙男初步供稱是因債務問題才起糾紛，但自己有吸食毒品導致情緒激動才會開槍洩憤。警方將對趙男驗尿，同時擴大追查槍枝來源，及雙方債務細節，訊後將依槍砲彈藥管制條例、殺人未遂罪嫌將趙男移送法辦。

▲警方將曾男帶回派出所釐清案情。（圖／記者游宗樺翻攝）