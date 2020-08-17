立委集體收黑錢「最大肉粽頭」！5檢聯手對決白手套郭克銘追查送錢關鍵

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦立委涉集體收賄案，至今已經收押蘇震清、陳超明等4名立委在內，共9人遭收押，其中居間聯繫、送錢的白手套郭克銘，是全案關鍵樞紐，今天再次被提訊，但因郭從立委助理轉職政治公關，能言善道，也十分精明，對關鍵部分總是含糊帶過，北檢派出5名檢察官分工，針對個別立委涉收賄過程及對價關係，分別訊問郭。

▲檢察官再次提訊立委收賄案關鍵白手套郭克銘。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署指揮調查局北機站歷經5年多的監聽、行動跟監，查出李恆隆涉嫌為了爭奪SOGO百貨經營權，長期和事業夥伴、統領富二代翁華利，透過白手套行賄蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明等現、前任立委，請託立委利用職權質詢、參加公聽會等方式，施壓修法或變更相關公司增資登記；另外有殯葬業者也涉嫌透過郭克銘，行賄立委趙正宇。

▲郭克銘曾任立委助理，遭收押前經營是知管理顧問公司。（資料照／記者游宗樺攝）

檢調在監聽過程中發現，涉嫌行賄的業者很少直接與立委接觸，幾乎都是透過郭克銘、郭的公司人員，或民調業者吳世昌等人，與立委、助理們聯繫，交付金錢也幾乎都是以現金、支票方式，為了鞏固行賄方與收賄方的對價關係，北檢從8月初陸續收押9人後，密集提訊李恆隆與郭克銘，涉案立委僅廖國棟1人曾被提訊。

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