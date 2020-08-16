移動即時攝影機！8遊客登阿里山「對鏡頭比YA」全程直播...網截圖撻伐

▲阿里山遊客動手移動即時攝影機 。（圖／阿里山風景區管理處）

記者施怡妏／綜合報導

阿里山二延平步道的視野展望絕佳，夕陽、雲海的氣勢十足，更是攝影取景秘境，但本月6日竟然有8名遊客移動觀景台的即時攝影機，並對著鏡頭比YA、自拍，全程直播在YouTube平台上。阿里山風景管理處將影片放在臉書粉絲團，「希望大家能共同愛護公物，如有遊客看到不法的行為也要嚴加制止」。

當天下午6點，有一群登山客上阿里山，來到二延平步道觀景台賞夕陽，但卻動手移動，架設在二延平觀景台的「即時影像攝影機」，將鏡頭移位還霸佔畫面，對著鏡頭比YA、自拍，誇張行徑全程在YouTube平台上直播，許多山粉截圖，向阿里山風景管理處反應。

阿里山風景管理處表示，即時影像攝影機架設在二延平步道，是為了方便民眾即時得知山上天氣狀況，或是無法上山的遊客也能一睹雲海美景，因此將攝影機的角度架設在能一覽二延平風光的位置，「但卻在當天成了登山客隨意移動的『物品』，著實令人氣憤。」

請繼續往下閱讀...





▲阿里山二延平步道直播畫面 。（圖／阿里山風景區管理處）

阿管處在貼文上還附上影片片段，「動手移動攝影機，恐造成機器破壞，本次事件雖暫不提告，但如再有類似情況，阿管處將請警察到場處理，並依破壞公物提告」，希望民眾到山上看風景，可以愛護公物，一起當個守法的好公民。

阿里山風景管理處於去年6月起，陸續在6個阿里山知名景點，生力農場、太平雲梯、二延平步道、牛埔仔大草原、里佳資訊站、觸口遊客中心，架設24小時可360度旋轉的1080p高畫質即時影像攝影機，讓前往看美景的民眾可以得知當地天氣，也可以讓無法到場的民眾一睹阿里山迷人風采。