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2020搶灘料羅灣熱鬧開游700泳士加入　園遊會親子氣墊區HIGH翻天

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▲▼ 金門泳士泳渡 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲金門泳士搶灘。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、黃子倩／金門報導

金門『2020搶灘料羅灣海上長泳活動』於16日上午熱鬧開游，海象風平浪靜，現場超過700名泳士如過往國軍在槍林彈雨中冒險搶灘、泳往直前！順利完成今年度開放式水域游泳的第一場活動，大會預估現場人數超過1500人參與此項一年一度的運動盛會。

由於這項活動已經邁向第18屆，今年賽事為了讓更多泳士加入，除了3000公尺的組別外，新增1500公尺還有750公尺的短距離組別，讓不同程度的泳士都可以體驗到搶灘柯羅灣的魅力，活動現場還有園遊會市集，並設置夏日氣墊樂園區，吸引許多家長與小朋友一起到現場同樂。

▲▼ 金門泳士泳渡 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲金門泳士搶灘。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣長楊鎮浯特別出席開幕式，他指出搶灘料羅灣與金廈泳渡，標誌著金門從對峙的戰地成為兩岸交流的前線，象徵金門人追求和平與發展的決心，去年因海象不佳賽程調整，今年度雖受疫情影響，目前進入後疫情階段，各項活動也陸續開始，作為本縣開放海域首場活動，感謝各位泳士的熱情參與，在風險評估小組評估海象、氣候等數據後，今日82據點海象穩定，宣布順利開賽。

本次賽事由有鐵人界安心亞之稱的柳怡卉擔任賽事代言人，她以1小時02分順利完賽3,000公尺賽事，展現其國手實力。為鼓勵報名人數最多隊伍(金門地區3隊、臺灣3隊)，縣府特別獎勵各隊紅標高粱酒1箱，金門地區獲獎隊伍為金門縣立泳池隊(37人)、金門鐵人啦啦隊(35人)及金瑞成貢糖(34人)，臺灣地區獲獎隊伍為SBC悠泳部落客(29人)、沙鹿早泳(27人)及蘆洲姑爺隊（24人）。

▲▼ 金門泳士泳渡 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲金門泳士搶灘。（圖／記者林名揚翻攝）

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