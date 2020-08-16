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七夕約會「叫車時間」洩情侶秘密　隔日一早8點...搭車需求大增加

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情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲七夕情人節即將到來，台灣大車隊透過搭車行為數據，發現情侶們有趣的熱門搭車趨勢。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

一年一度的七夕情人節即將來臨，台灣大車隊首度公開大數據「2019年浪漫七夕搭車行為洞察報告」，透過數據顯示情侶們有趣的熱門搭車趨勢。除了發現當天乘客返家時間高峰落在晚上10點，較平日明顯晚了1小時之外，隔日早上8點的叫車需求量，也較平常同時段增加12%，透露出隔天匆忙趕上班的搭車需求明顯提高。

▲▼台灣大車隊首度公開大數據「2019年浪漫七夕搭車行為洞察報告」。（圖／台灣大車隊提供）

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▲上班族午休放閃、準點下班搭車赴約趨勢。（圖／台灣大車隊提供）

根據台灣大車隊的七夕搭車行為洞察報告指出，情人節當天許多情侶即使工作再忙，也不願意放過難得的午餐放閃機會，中午12點的全台叫車需求量，竟較平常同時段高出17%；此後下午5點至晚上6點間的全台叫車總量，更幾乎是平常同時段的2倍，可見準時下班趕赴甜蜜燭光晚餐的殷切心情。

而共度七夕情人浪漫夜後，情侶間依依不捨道別的時間更明顯拉長，當天乘客返家時間高峰落在晚上10點，較平日明顯晚了1小時；綜觀去年七夕情人節當天，下午5點至晚上11點的全台叫車需求量，竟與平常同時段相比大增52%。

台灣大車隊進一步解析用戶的搭車目的地，以台北市為例，挖掘出最受上班族情侶們喜愛的約會熱區，除了經典都市約會地標「東區商圈」、網友一致推薦的文青地標「華山文創園區」，還有各類美食餐廳林立的「台北小巨蛋」周邊和「八德路及建國南路」一帶。

▲▼台灣大車隊首度公開大數據「2019年浪漫七夕搭車行為洞察報告」。（圖／台灣大車隊提供）

▲情人節約會熱門餐廳類型TOP 5。（圖／台灣大車隊提供）

此外，台灣大車隊更透過用戶乘車數據剖析，得出全台最受歡迎的前五名餐廳類型，排名從前至後分別為「餐酒館」、「西式餐廳」、「日式料理」、「港式飲茶」及「中式火鍋」。

為讓兩人愛情更沉醉，浪漫佳節絕對少不了美酒，台灣大車隊也公布去年七夕晚上9點至10點間，55688代駕服務需求量更較平常同時段暴漲了70%。

▲▼台灣大車隊首度公開大數據「2019年浪漫七夕搭車行為洞察報告」。（圖／台灣大車隊提供）

▲搭車輕鬆享約會、55688代駕需求趨勢。（圖／台灣大車隊提供）

台灣大車隊也觀察去年七夕晚上9點至10點間，下車地點為汽車旅館及飯店的比例，更是平常同時段的3倍；比較去年七夕情人節隔日早上的叫車量變化，發現早上8點的叫車需求量，亦較平常同時段增加12%，應證七夕當晚在佳節氣氛的催化下，讓更多情侶離情依依晚歸外，隔天匆忙趕上班的搭車需求也明顯提高。

▲▼台灣大車隊首度公開大數據「2019年浪漫七夕搭車行為洞察報告」。（圖／台灣大車隊提供）

▲七夕浪漫夜續攤、隔天趕上班搭車趨勢。（圖／台灣大車隊提供）

台灣大車隊集團總經理楊榮輝表示，台灣大車隊不斷專注數位科技創新服務發展，10幾年來累積巨量載客數據，2016年更正式設立大數據發展事業處，透過數據資料分析應用，主動洞悉用戶的隱性需求，帶給乘客更科技便利的乘車體驗。

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