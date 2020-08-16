金門中秋博狀元餅9/1登場！集章抽大獎　汽車等你開回家

▲金門縣府舉辦中秋博狀元餅記者會。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

名列國際型觀光活動的金門中秋博狀元餅邁入第15年，9月1日起，將一連熱鬧1個月，從金門尚義機場迎客博餅、店家博餅、網路博餅、鄉鎮博餅賽，還會到本島舉行快閃博餅體驗暖身，將為中秋佳節掀起一波民俗娛樂活動熱潮。縣府表示，參加集章抽獎就有機會抽中汽車大獎或台金來回機票，把好運帶回家。

2020金門中秋博狀元餅記者會於15日在尚義機場舉行，縣府安排狀元遊街秀、鼓吹陣等熱鬧表演，為活動做暖身。縣長楊鎮浯向貴賓介紹博狀元餅活動的歷史典故，以及今年亮點，為振興觀光，今年的獎品特別大、特別澎派，歡迎旅客和鄉親屆時共襄盛舉試手氣，把好康和好運通通帶回家。

博狀元餅俗稱「博餅」，是以擲骰子方式進行，通常是投擲六粒骰子，利用骰子點數組合決定獎品，是盛行於閩南地區特有的民俗文化活動。

相傳博餅是出生金門洪門港(后豐港)的鄭成功營中大將洪旭，在鄭成功領軍進攻金陵時，為穩定留守廈門的官兵軍心，並撫慰思鄉情緒，發明博狀元餅遊戲，讓官兵在中秋節玩上一把，進而在廈門、泉州、金門等地流傳，成為中秋佳節應景的民俗娛樂活動，迄今已流傳逾300年。

▲金門縣長楊鎮浯。（圖／記者林名揚翻攝）

2020金門中秋博狀元餅系列活動自9月1日至9月30日，今年活動新亮點包括狀元遊街秀、古裝體驗、邀請知名劇團來金連續表演7場、店家博餅集章抽汽車、台灣快閃博餅等。縣長楊鎮浯表示，最大的獎項是一部汽車，在金門的商家集章就有機會能夠參加，歡迎大家到金門旅遊。