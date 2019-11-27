增值之王越陳越經典　58金高垂直五年份一次收錄　限量2萬組老饕手刀瘋搶

▲58度金門高粱酒推出2015~2019年份限定垂直年份藏寶箱禮盒，成為老饕及藏酒新手都爭相搶收的酒中極品。（圖／黑松58度金門高粱酒提供，下同）

消費中心／綜合報導

「金門高粱甲天下」，講到高粱酒，金門高粱就是每個老饕、酒痴們家中必藏的經典，每逢過年過節、各種喜慶婚宴都少不了它的身影。今年六月58度金門高粱酒推出中式白酒市場首見的「垂直年份典藏組(300ml)」，一推出即造成搶購！黑松近期再度釋出「2015年~2019年份限定 垂直年份藏寶箱禮盒(750ml)」，消息一出就在網路上掀起熱潮，不只老饕們摩拳擦掌，準備手刀搶收，連藏酒初心者們都準備趁這難得的機會，要一次把連續五個年份的58度金門高粱酒帶回家！

再難也要搶 酒饕必藏的三大理由

身為酒痴，家中陳放幾瓶金門高粱酒也是很正常的事。58度金門高粱酒「2015年~2019年份限定 垂直年份藏寶箱禮盒」兩大必收理由：



一、 久藏增值。被酒痴們譽為「增值之王」的58度金門高粱酒，不但保值，且越放越有價值，從近年來「金門高粱酒」在拍賣會上的熱門程度就可見一番，身價幾乎只漲不跌。



二、 活酒特性。58度金門高粱酒遵循古法「純糧固態發酵」釀造，裝瓶後仍持續醇化，越陳越香，風味會隨歲月催化年年改變，就像是一瓶「活」的酒，其透明輕盈的酒液承載了時間賦予的豐厚的香氣，不論是新釀的清冽、或陳酒的醇順，都別有一番風味。



三、 垂直年份。58度金門高粱酒首倡中式白酒垂直年份革命品鑑法，一次收錄、連續五個年份的獨特風味，不管是買來細細品味、與友共嚐，或是收來持續陳放、增值私藏，都相當適合。畢竟現在市面上，想找到連續年份的58度金門高粱酒十分不易，現在能一次收藏到連續五個年份的58金高，尤其難得！

活酒特性年年驚豔 連續五個年份一次品鑑

2019年的新釀，保留了高粱酒最原始的味道，清冽刺激、辣度略高，就像初春的新芽那樣富有活力；2018年的58度金門高粱酒，漸漸品嚐到穀香與花香的繽紛口感；2017年的高粱酒酒精刺激感已經明顯減少，能品到的是更多窖池香味與陳醬餘韻，層次越發豐富多元；2016年香氣萌發綻放得恰到好處，口感醇熟更增添一抹甘甜，老金酒的陳醬香味已經開始早現，無需等待尾韻就能感受；最後，塵封千日以上的2015年58金高，渾厚飽滿的高粱香氣，帶有淡淡蘋果芬香，口感溫和沉穩、尾韻悠長，隨著存放時間增加，酒精與水的締結程度越深透，入喉越順口，回甘的淡雅清甜讓人無法忘懷。

限量2萬組賣完即絕版 一箱買來喝一箱買來藏

50度以上金高台灣地區總經銷黑松公司王銘泉處長表示：「常說58度金門高粱酒久藏成寶，這次推出的2015年～2019年份限定 垂直年份藏寶箱，就是要讓老饕們親身沉浸在時間的魔法中，一次感受五個年份高粱酒獨一無二的醇化風味，也期待能用這樣前所未見的中式白酒垂直年份品鑑法，為消費者帶來更多的品酩新體驗。」

這樣難得一見的稀珍寶藏，限量發行僅有2萬組，賣完就絕版，識貨的老饕、藏家們個個都摩拳擦掌準備好要買兩箱起跳，一箱買來久藏增值、一箱買來揪老友共飲，將這錯過不再的連續五年好酒一次帶回家！「2015年～2019年份限定 垂直年份藏寶箱」，11/29起在全台全家便利商店上午11點開始預購，大潤發／家樂福／全台地區菸酒專賣店皆有販售，每組建議售價2,950元（實際依各通路為主），搶收傳家絕釀就趁現在！

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