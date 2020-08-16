影／江啟臣「333防線」失守陷逼宮危機　侯友宜力挺：仍需江主席帶大家往前走

記者楊蕓／新北報導

高雄市長補選一戰，民進黨候選人陳其邁以67萬票當選，國民黨候選人李眉蓁僅得到24萬多票，國民黨選前設定的「333防線（得票率3成，拿下30萬選票，輸給陳其邁選票30萬以內）」失守，恐讓黨主席江啟臣面臨逼宮困境。對此，新北市長侯友宜16日受訪時力挺江啟臣，強調現在是國民黨最艱困時刻，江啟臣在艱困時刻出來承擔，改革尚未成功，仍需要江啟臣帶著大家全力往前走。

▲侯友宜出席109年祖父母節學生作品展覽開幕暨全國好漾爺爺奶奶頒獎活動 。（圖／記者黃國霖攝）

侯友宜16日上午出席109年祖父母節學生作品展覽開幕暨全國好漾爺爺奶奶頒獎活動，受訪時被問到高雄市長補選「333防線」未達標，黨內掀起檢討聲浪，侯友宜表示，高雄市這場選戰，李眉蓁、國民黨已經祭最大力量，在艱困時刻願意挺身而出，在挫敗中不斷成長，我們希望繼續深耕高雄、長期培養人才，未來期待李眉蓁以議員身份，對執政團隊做出好的建議，讓高雄團結在一起。

談到李眉蓁此次敗選的原因，侯友宜認為，在這次大環境其實對國民黨是不好的，面對選舉有輸有贏，輸的時候要檢討自己是不是哪個地方沒接地氣、沒長期培養優秀人才，原因很多，「我倒覺得李眉蓁已盡最大力量，打一個最艱困的選戰、承擔了所有的責任，而且不斷地成長，更期待大家凝聚高雄市的未來願景，建設高雄市才是我們現在要做的事情。」

被問到黨主席、秘書長是否應請辭負責，侯友宜表示，江啟臣在艱困時刻扛起重責大任，面對一波波挑戰有輸有贏，江啟臣一肩承擔所有責任，「我更期待面對挫折要越戰越勇，而且從挫敗中成長，改革國民黨，江啟臣主席加油！繼續改革國民黨。」

不過，侯友宜、朱立倫都被外界點名將在2022、2024帶領國民黨，對此，侯友宜說，新北市市政非常繁忙，他現在是新北市長，每個人站在自己的角色，奉獻全心全力，這就是團結最好的代表，大家做好自己的角色，團結再一起，才是改革最重要的本分。

侯友宜強調，現在是國民黨最艱困時刻，江啟臣在艱困時刻出來承擔，改革尚未成功，仍需要江啟臣帶著大家全力往前走，希望國民黨越來越接地氣，越來越跟民眾的理想能夠結合在一起，讓國民黨更好。

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