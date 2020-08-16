國民黨敗選檢討「不能在同溫層取暖」　朱立倫：會凍死

▲朱立倫赴新竹關西輔選徐瑜新議員補選候選人。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長補選一戰，國民黨再度挫敗。國民黨前主席朱立倫16日受訪時表示，國民黨一定要痛定思痛，檢討再出發，雖然檢討很辛苦、殘酷，但國民黨不能在同溫層裡面取暖，「最後大家都會凍死在同溫層。」

朱立倫16日上午赴新竹關西為議員補選候選人徐瑜新競選總部成立站台，他受訪時表示，國民黨一定要痛定思痛，從年初到今天多次失敗，一定要好好檢討，改革過程要重新找回國民黨的主流價值，我們一定要能夠回到台灣主流民意，另外，要好好培育人才，未來不管是2022、2024選舉，國民黨才能重新站起來。

朱立倫說，檢討是很辛苦的，檢討是很殘酷的，但我們不能在同溫層裡面取暖，最後大家都會凍死在同溫層，我們必須檢討再出發。

至於外界認為江啟臣應負起責任。朱立倫表示，這時不是談人事的問題，而是大家能重新檢討、重新反省，走回主流價值，此外，他也要恭喜陳其邁，他花了十五年時間選上高雄市長，「你真的要好好努力，對得起高雄市民」，此外，李眉蓁這段過程很辛苦，希望她用這個精神，將來能重新再起，相信她也是國民黨在高雄的重要希望。

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