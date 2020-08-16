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江啟臣扛敗選責任…他喊「不公道」　羅智強籲黨內：2022將至沒時間空轉

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▲▼高雄市長補選，江啟臣陪同李眉蓁現身競選總部發表敗選感言。（圖／記者洪正達攝）

▲江啟臣陪同李眉蓁現身競選總部發表敗選感言。（圖／記者洪正達攝）

記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長補選落幕，民進黨候選人陳其邁當選高雄市長，而國民黨候選人李眉蓁吞下敗仗，黨主席江啟臣被認為要扛下敗選責任。對此，國民黨市議員羅智強則力挺江啟臣，並表示接下來要害怕的是囂張跋扈、全面腐化的民進黨。

羅智強認為，江啟臣是國民黨領導人，他當然要負概括的責任，但為了一次必敗的補選，一次還在還債的失敗，要江啟臣全部扛下，會不會太廉價了？

羅智強表示，江啟臣當黨主席半年，肩上擔的是國民黨極重的沈痾，半年就要算他的帳、究他的責，在我看來不僅不公道，更重要的是把國民黨帶進更不安定的漩渦裡，為了一次補選消耗一位主席，再花二、三個月時間改選或採代理方式産生新主席，然後這個新主席只能做到明年，再花兩三個月改選，選出來的新主席再花半年的時間進入狀況，「這不是兒戲嗎？」2022大選轉眼即到，國民黨有那麼多時間可以一直空轉嗎？

因此，羅智強認為江啟臣再接下來的任期中，應該把國民黨從谷底重新帶起來，而明年他的任期屆滿，才是檢驗他成績的公道時刻。

羅智強說「補選雖敗」，但國民黨的利空已經出盡，接下來就是專心監督檢驗民進黨的時刻，國民黨的聲勢必再起，只要不要再自亂陣腳、不要再內鬥內行，接下來要害怕的是囂張跋扈、全面腐化的民進黨。

▲國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、革實院長羅智強、副院長游淑慧「外交部心虛不敢證實電文真偽！？蔡英文踹共！」記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨革實院長、市議員羅智強。（圖／記者羅婉庭攝）

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