「沒做逆轉勝的白日夢」　葉毓蘭：選前黨內民調12%





▲李眉蓁在國民黨黨部宣布高雄市長補選敗選。（圖／實習記者方敬攝）

記者黃巈禾／台北報導

為期2個月的高雄市長補選15日落幕，國民黨候選人李眉蓁以24萬票、得票率25.9%慘輸民進黨候選人陳其邁。對此，國民黨立委葉毓蘭爆料，選前黨內民調國民黨僅拿12%。

葉毓蘭在臉書表示，高雄市長補選結束了，沒有奇蹟，國民黨又一次嚐到敗戰，「我們真的認為李眉蓁有可能逆轉勝嗎？其實，就在我兼程趕往高雄參加選前之夜前，一位先進拿了最新的民調給我看，國民黨12%，前輩擔心我太投入助選，會承受不了失敗！越是這樣，我越需要趕去表現國民黨的團結盡力，可以輸了票數，不能輸了志氣！」

葉毓蘭指出，14日晚上在滂沱大雨中、在瘋狂塞車中，許多人排除萬難站上那個舞台，看到鄭正鈐在臉書上PO出落湯雞的照片，看到吳怡玎從開始挺立到最後的照片，看到前高雄市長韓國瑜不計毀譽仍然想幫忙催出韓粉的票時，她深深感動。

葉毓蘭提到，過去這45天，沒有做可以逆轉勝的白日夢，但珍惜每一個喚醒高雄市民的機會，希望讓大家看到在挫敗中的國民黨，會越挫越勇，會越來越團結，「是的，我們又再次被擊倒，但是我們還會站起來，預備迎接下次的挑戰，國民黨加油」。

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