影／水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地面

記者黃子倩／高雄報導

高雄前鎮區水泥預拌車摔落高速道路畫面曝光！這起意外發生在16日上午接近11點，國道1號南向374公里處，意外發生當下，32歲的男駕駛開一輛水泥預拌車，行經上述地點的時候，撞擊內側護欄導致摔落高約16.7公尺的平面道路，駕駛送往醫院後經搶救後不治。

▲水泥預拌車掉落瞬間驚悚曝光。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據現場的監視器畫面，可以看到，水泥預拌車當時行經高速道路，疑似車速故快，竟然一頭撞上護欄，接著幾乎以「垂直」的方式重摔到地面，車身因此嚴重扭曲變形，從另外一段車內的行車記錄器可以看到，水泥預拌車掉落當下夾帶著土石，周邊揚起一陣灰塵，接著用很快的速度，垂直掉落地面，撞擊力道猛烈，周邊立刻冒出大量白煙。

▲水泥預拌車掉落瞬間驚悚曝光。（圖／記者黃子倩翻攝）

這起意外發生後，第五公路警察大隊，即刻派員到現場，疏導交通外，先把高速道路上的碎片清除，接著更請來大型怪手吊臂，要將側翻在人行到上的水泥預拌車給移置，但水泥預拌車車身巨大，想移動恐怕沒那麼簡單，現場員警先拉起封鎖線，將慢車道給封住，以利移除作業進行。另外，32歲的男駕駛由於車禍意外當下已沒了呼吸心跳，人送往醫院後經搶救不治。

▲水泥預拌車掉落瞬間驚悚曝光。（圖／記者黃子倩翻攝）





▲水泥預拌車掉落後現場狀況，車身嚴重扭曲變形。（圖／記者黃子倩翻攝）