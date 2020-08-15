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熱心企業捐贈　台南GOGORO電動騎警隊成行邁向低碳智慧城市

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▲泰嘉開發‧北基實業捐贈台南市警局10輛GOGORO電動警用巡邏機車，由市長黃偉哲代表受贈並頒贈感謝狀，並成立台南GOGORO電動騎警隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲泰嘉開發‧北基實業捐贈台南市警局10輛GOGORO電動警用巡邏機車，由市長黃偉哲代表受贈並頒贈感謝狀，並成立台南GOGORO電動騎警隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

泰嘉開發‧北基實業為提倡環保概念，響應台南市政府打造低碳智慧城市政策，捐贈台南市警局10輛GOGORO電動警用巡邏機車，15日上午特別於九份子大道、生態街口盛大舉辦捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒贈感謝狀，感謝泰嘉開發‧北基實業對環保綠能政策的支持及熱心公益無私奉獻。

▲泰嘉開發‧北基實業捐贈台南市警局10輛GOGORO電動警用巡邏機車，由市長黃偉哲代表受贈並頒贈感謝狀，並成立台南GOGORO電動騎警隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

捐贈儀式除市長黃偉哲，立委林俊憲、市議員邱莉莉、蔡筱薇、穎艾達利等人都到場觀禮，更邀集100位GOGORO車主到場共襄盛舉，共同宣揚台南市邁向低碳智慧城市之理念。

▲泰嘉開發‧北基實業捐贈台南市警局10輛GOGORO電動警用巡邏機車，由市長黃偉哲代表受贈並頒贈感謝狀，並成立台南GOGORO電動騎警隊。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲泰嘉開發‧北基實業捐贈台南市警局10輛GOGORO電動警用巡邏機車，由市長黃偉哲代表受贈並頒贈感謝狀，並成立台南GOGORO電動騎警隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲泰嘉開發‧北基實業捐贈台南市警局10輛GOGORO電動警用巡邏機車，由市長黃偉哲代表受贈並頒贈感謝狀，並成立台南GOGORO電動騎警隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

捐贈儀式結束後由市長黃偉哲領航，偕同泰嘉開發‧北基實業董事長鍾嘉村、呂金發、與會貴賓、台南市警局長詹永茂及員警騎乘電動機車繞行九份子大道，象徵捐贈儀式圓滿順利，亦代表台南市邁向環保電動車友善城市更進一步。

▲泰嘉開發‧北基實業捐贈台南市警局10輛GOGORO電動警用巡邏機車，由市長黃偉哲代表受贈並頒贈感謝狀，並成立台南GOGORO電動騎警隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

泰嘉開發‧北基實業董事長表示，愛護地球，減少環境汙染，每個人都可以盡自己的一份心力，企業更應承擔起更多社會責任，發揮取之於社會，用之於社會的理念，配合市政府相關環保政策，攜手打造低碳環保的家園。本次捐贈電動機車予警察局，主要是感謝警察人員長久以來對治安、交通付出的辛勞，因為建設公司不論為民眾蓋了再舒適、再溫馨的房子，最後都需要仰賴警察人員的守護。

▲泰嘉開發‧北基實業捐贈台南市警局10輛GOGORO電動警用巡邏機車，由市長黃偉哲代表受贈並頒贈感謝狀，並成立台南GOGORO電動騎警隊。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲泰嘉開發‧北基實業捐贈台南市警局10輛GOGORO電動警用巡邏機車，由市長黃偉哲代表受贈並頒贈感謝狀，並成立台南GOGORO電動騎警隊。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲泰嘉開發‧北基實業捐贈台南市警局10輛GOGORO電動警用巡邏機車，由市長黃偉哲代表受贈並頒贈感謝狀，並成立台南GOGORO電動騎警隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，非常感謝泰嘉開發‧北基實業鍾董事長以及呂董事長，特別捐贈10輛GOGORO電動警用巡邏機車給警察局，提供警察同仁更加精良的應勤裝備，使執勤安全更有保障。電動警用機車，可以將治安工作結合智慧行動系統，讓警察同仁能夠更快速、更有效打擊犯罪，也有助於降低廢氣的汙染。

▲泰嘉開發‧北基實業捐贈台南市警局10輛GOGORO電動警用巡邏機車，由市長黃偉哲代表受贈並頒贈感謝狀，並成立台南GOGORO電動騎警隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，警察局長詹永茂甫上任雖未滿1個月，但是他非常認真，對於近期發生的治安事件，都能迅速破案，並且多次親自率隊臨檢治安要點，帶領著警察局同仁全心全力投入治安維護工作。感謝2位董事長看到我們警察同仁的努力，提供時下最夯的GOGORO電動警用巡邏機車，讓警察局的警用車輛能適時汰舊換新，除了提升員警執勤安全外，也鼓舞員警士氣，讓第一線警察人員能更有動力往前衝刺，繼續維護我們台南市的治安，更達到市府推動低碳城市、響應綠能環保及邁向智慧城市之政策目標。

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