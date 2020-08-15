　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

因應新冠肺炎疫情發展　台南市17日起搭公車、計程車、轉運站應全程配戴口罩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市交通局重新升級公共運輸防疫措施，全面要求搭乘大台南公車、計程車、及進入轉運站之乘客應全程配戴口罩，以保障所有乘客及駕駛之健康。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市交通局重新升級公共運輸防疫措施，全面要求搭乘大台南公車、計程車、及進入轉運站之乘客應全程配戴口罩，以保障所有乘客及駕駛之健康。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應COVID-19疫情發展，並配合中央及市府流行疫情指揮中心公告特定場所應配戴口罩新規定，台南市交通局自8月17日起重新升級公共運輸防疫措施，全面要求搭乘大台南公車、計程車、及進入轉運站之乘客應全程配戴口罩，以保障所有乘客及駕駛之健康。

交通局王銘德局長表示，市長黃偉哲密切注意國內疫情狀況，認為台南市有再提高相關防疫措施之必要，宣布室內空間或無法保持社交距離之場所，應強制戴上口罩。考量公共運輸屬密閉空間，且乘客上、下車及站內移動過程難免有近距離接觸之風險，保持社交距離難以落實，為降低彼此間之感染風險，即日起全面要求搭乘大台南公車、計程車及進入轉運站應全程戴口罩，並呼籲乘客隨身攜帶口罩備用。

公共運輸處長吳俁之表示，已請市區客運、計程車業者及轉運站管理單位立即更新車輛、場站內之公告，並請第一線站務、駕駛人員加強宣導。為避免防疫破口，如有違反規定不配合者，除可拒載外亦可能面臨3000-15000元之處罰，請民眾搭車時務必配合防疫措施。

►新垣結衣最愛的保養品特價了

ET快訊
金正恩震怒！4高官「1.5萬元約炮女大生」　即刻公開槍決6人
華裔女撲克選手遭「大型物品」性侵　活活燒死丟公園！案情大逆轉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

因應新冠肺炎疫情發展　台南市17日起搭公車、計程車、轉運站應全程配戴口罩

執行青春專案聯合稽查擴大臨檢　安平警保護青少年暑期活動安全

憂財政惡化！　桃園「雙首長」一起向中央要經費：不能比台南少？

桃園第一次！　巴基斯坦新住民獨立建國紀念日車隊遊行受注目

白天玩水夜晚看燈海！王功漁火節「光影燈季」點亮最美麗的西南角

「暑假+報復性出遊」逼出澎湖7月29萬人觀光　比1~6月總和多

蘇貞昌視察曾文水庫關切南台灣水情　黃偉哲感謝中央大力挹注台南水資源建設

影／「選錯人，會誤事」蔡英文站台　喊話陳其邁：要證明6/6罷免結果是對的！

影／入夜柯P陪同意誠堂參拜　現場支持者熱烈歡迎　吳益政：多謝上天幫忙

台灣持續飆高溫　柯文哲：勞動局可評估調整戶外工時

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

Makiyo幫羅霈穎上妝「最重視眉毛」　羅姐「化妝前先做SPA」一定要漂亮

國中小將接力賽「反超5人」奪冠　最後一棒超級逆轉！網：開外掛

照顧李登輝10多年...醫護不捨告別　濟南教會「鳴鐘21響」最高規格追思

「羅霈穎遺容帶笑」Makiyo誇「皮膚很嫩」　于美人放心了：真正的思念從8/16開始...

因應新冠肺炎疫情發展　台南市17日起搭公車、計程車、轉運站應全程配戴口罩

執行青春專案聯合稽查擴大臨檢　安平警保護青少年暑期活動安全

憂財政惡化！　桃園「雙首長」一起向中央要經費：不能比台南少？

桃園第一次！　巴基斯坦新住民獨立建國紀念日車隊遊行受注目

白天玩水夜晚看燈海！王功漁火節「光影燈季」點亮最美麗的西南角

「暑假+報復性出遊」逼出澎湖7月29萬人觀光　比1~6月總和多

蘇貞昌視察曾文水庫關切南台灣水情　黃偉哲感謝中央大力挹注台南水資源建設

影／「選錯人，會誤事」蔡英文站台　喊話陳其邁：要證明6/6罷免結果是對的！

影／入夜柯P陪同意誠堂參拜　現場支持者熱烈歡迎　吳益政：多謝上天幫忙

台灣持續飆高溫　柯文哲：勞動局可評估調整戶外工時

印地安人2大先發違規外出　隔離結束後慘遭球隊下放

BMW史上首款「M3旅行車」開發中　 RS4 Avant/C63 Estate小心囉！

魏蔓「體脂-7%」健身、飲食菜單全公開！　6招瘦回蛇腰S曲線：很有用

耳骨夾根本沒耳洞人救星　Melody招搖3萬De Beers鑽飾

黃大米／孤獨死 vs 兒孫滿堂死　「活得開心」比怎樣死更重要

「高鐵 X 卡娜赫拉」二度聯名！兔兔＆P助口罩上市　網購最多打8折

竟然加了九層塔！高雄銷魂炸肉圓　外酥、切開爆出超香肉餡

南港生活圈圓山林別墅夢！享萬坪花園、獨棟公設　10分鐘接軌繁華商圈機能

新冠病毒滅肺！巴西20年來「最大沼澤野火」怒燒　加劇疫情…居民慘爆

凌晨經過頂湳公墓！電桿旁驚見白衣詭女「右手平舉僵住」...驚悚畫面曝

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

執行青春專案聯合稽查擴大臨檢

透明桶裝水竟成「放大鏡」　點燃機車坐墊

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

桃園巴基斯坦新住民　車隊遊行受注目

蔡英文喊話陳其邁：要證明6/6罷免結果是對的！

選前最後衝刺　陳其邁地毯式大車掃

憂財政惡化！桃園向中央要經費

陳其邁造勢會支持者腳泡水中毫不在意

成美文化園　週收10萬藝Fun券

什麼便當那麼好吃？　新竹男為找便當店追千里迷途

「光影燈季」　點亮王功漁火節

柯P陪到意誠堂參拜　吳益政：多謝上天幫忙

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

餐廳養魚遭毒殺！女老闆見屍群崩潰

更多熱門

相關新聞

深圳盒馬鮮生爆確診　21門市停業

深圳盒馬鮮生爆確診　21門市停業

大陸再有省市爆發本土疫情！據大陸國家衛健委今晨通報，8月14日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例22例，其中境外輸入14例，本土病例8例（新疆7例，廣東1例）。廣東案例為深圳盒馬鮮生超市員工，目前官方正在排查感染源。

館長賣白蝦　韓粉農民：冷凍海產都囤積多久了？

館長賣白蝦　韓粉農民：冷凍海產都囤積多久了？

印度空難染疫者罹難　22搜救員也中獎

印度空難染疫者罹難　22搜救員也中獎

閻麗夢：兩種病毒改造成新冠病毒

閻麗夢：兩種病毒改造成新冠病毒

紐西蘭增29例確診　封城延長12天

紐西蘭增29例確診　封城延長12天

關鍵字：

新冠肺炎疫情台南公車計程車轉運站口罩

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後慘死

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

即／韓國瑜爆：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

演連體嬰遭酸好假　林萱瑜怒回應

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

河北又有確診者！劉樂妍：得了新冠肺炎我就回台灣治療

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

買電梯大樓「要挑幾樓？」　秘辛公開...房仲曝超夢幻樓層

美軍售合約「 台灣F-16戰機」在列

正妹獨居「電費暴增5倍」天花板藏驚悚真相

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

50家萊爾富賣2萬盒口罩　下波3清新色曝光

燒肉吃到飽！完食桌面照「像剛上菜」惹怒網

台中西屯、南屯22日4230戶停水23小時

6歲女童遭性侵50次…下體冒菜花

更多

最夯影音

更多
18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉
花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面