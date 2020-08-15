　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防範新冠肺炎社區傳播　17日起民眾至台南市八類場所需配戴帶口罩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲提醒，使用過的口罩的正確處理，要丟入垃圾桶裡面，以一般廢棄物處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應新冠肺炎疫情嚴峻，8月17日起民眾至台南市八類場所需配戴口罩，以免受罰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎疫情嚴峻，統計至08月14日止，全球確診病例達2千多萬人次，死亡病例為755719人次，致死率達3.62％，加強國內社區防疫工作，刻不容緩，
8月17日起民眾至台南市八類場所需配戴口罩，以免受罰。

台南市衛生局為防範嚴重特殊傳染性肺炎社區傳播，民眾至台南市政府公告指定場所或參與活動，應配戴口罩；指定場所或活動負責人、管理人或業者應張貼戴口罩之防疫措施公告於明顯處，並確實戴口罩防治措施；經提醒、勸導仍不戴口罩者，應拒絕不配合者進入該場所。

▲台南市交通局重新升級公共運輸防疫措施，全面要求搭乘大台南公車、計程車、及進入轉運站之乘客應全程配戴口罩，以保障所有乘客及駕駛之健康。（圖／記者林悅翻攝）

台南市政府公告指定場所或參與活動，包括：1、醫療照護機構；醫療院所、長照機構、社會福利（托育）機構；2、大眾運輸：大眾運輸站與車廂；3、賣場市集：觀光工廠、百貨公司、量販店；4、教育學習場所：圖書館、補習班、Ｋ書中心；5、展演競賽場所：藝文活動室內場所；6、宗教場所；宗教遶境活動；7、娛樂場所：八大行業、電影院；8、大型活動：團體旅遊活動、占用道路活動。此外，其他場域：中央流行疫情指揮中心或衛生局新增公告之指定場所。

▲台南市長黃偉哲提醒，使用過的口罩的正確處理，要丟入垃圾桶裡面，以一般廢棄物處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請市民朋友應做好配戴口罩的防疫措施。衛生局提醒，民眾及指定場所或活動負責人、管理人或業者應配合相關防疫措施，經台南市轄管單位或執行稽查人員提醒、勸導後仍未改善者，將進行舉發程序，函送該局依傳染病防治法第70條第1項第2款民眾或第3款負責人、管理人或業者處新台幣3千元以上1萬5千以下罰鍰。

►新垣結衣最愛的保養品特價了

ET快訊
7-11「超夯經典飲品」停賣　庫存售完再也喝不到
快訊／新冠肺炎再增1例確診　指揮中心下午2點記者會說明
LIVE／羅霈穎一殯告別式　白色花海送她最後一程
快訊／高雄市長補選　左營投票所1人領票後當眾撕掉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防範新冠肺炎社區傳播　17日起民眾至台南市八類場所需配戴帶口罩

八馬國際王文欽圓年少桌球夢　邀奧運國手下鄉經驗傳承　

口罩使用後請丟棄垃圾桶　衛生局：購買醫用口罩認明許可證字號

因應新冠肺炎疫情發展　台南市17日起搭公車、計程車、轉運站應全程配戴口罩

執行青春專案聯合稽查擴大臨檢　安平警保護青少年暑期活動安全

憂財政惡化！　桃園「雙首長」一起向中央要經費：不能比台南少？

桃園第一次！　巴基斯坦新住民獨立建國紀念日車隊遊行受注目

白天玩水夜晚看燈海！王功漁火節「光影燈季」點亮最美麗的西南角

「暑假+報復性出遊」逼出澎湖7月29萬人觀光　比1~6月總和多

蘇貞昌視察曾文水庫關切南台灣水情　黃偉哲感謝中央大力挹注台南水資源建設

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

照顧李登輝10多年...醫護不捨告別　濟南教會「鳴鐘21響」最高規格追思

Makiyo幫羅霈穎上妝「最重視眉毛」　羅姐「化妝前先做SPA」一定要漂亮

國中小將接力賽「反超5人」奪冠　最後一棒超級逆轉！網：開外掛

「羅霈穎遺容帶笑」Makiyo誇「皮膚很嫩」　于美人放心了：真正的思念從8/16開始...

防範新冠肺炎社區傳播　17日起民眾至台南市八類場所需配戴帶口罩

八馬國際王文欽圓年少桌球夢　邀奧運國手下鄉經驗傳承　

口罩使用後請丟棄垃圾桶　衛生局：購買醫用口罩認明許可證字號

因應新冠肺炎疫情發展　台南市17日起搭公車、計程車、轉運站應全程配戴口罩

執行青春專案聯合稽查擴大臨檢　安平警保護青少年暑期活動安全

憂財政惡化！　桃園「雙首長」一起向中央要經費：不能比台南少？

桃園第一次！　巴基斯坦新住民獨立建國紀念日車隊遊行受注目

白天玩水夜晚看燈海！王功漁火節「光影燈季」點亮最美麗的西南角

「暑假+報復性出遊」逼出澎湖7月29萬人觀光　比1~6月總和多

蘇貞昌視察曾文水庫關切南台灣水情　黃偉哲感謝中央大力挹注台南水資源建設

20年20隻黑熊「因人為致死、傷殘」！黑熊媽媽痛心提7建議

李眉蓁投票媒體猛追「鵝蛋」　曝選前之夜後趕回家卻「弄哭女兒」

眺望雪山＋絕美雲海琉璃光！苗栗隱藏版露營區　夜晚抬頭就是萬里銀河

迪麗熱巴悄去迪士尼玩！　朝聖打卡熱點「拉下口罩現素顏」…網驚：不敢相信

美封殺微信95%陸果粉願放棄iPhone　川普聳肩回應：「管他的！」

婚後神速切換「逛百貨公司→五金行」　妻苦笑：回不去了！網反讚真男人

防範新冠肺炎社區傳播　17日起民眾至台南市八類場所需配戴帶口罩

汐止工程師求刺激…深夜遛鳥「追著孕婦跑」害宮縮！被逮辯：我有穿圍裙

影／哈波敲「電視輔助認證」再見安　助費城人終止連敗

梅根哈利「再買3億豪宅」！之前欠近億裝修費未償還...英國納稅人爆氣

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

地方熱門新聞

執行青春專案聯合稽查擴大臨檢

透明桶裝水竟成「放大鏡」　點燃機車坐墊

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

桃園巴基斯坦新住民　車隊遊行受注目

蔡英文喊話陳其邁：要證明6/6罷免結果是對的！

選前最後衝刺　陳其邁地毯式大車掃

憂財政惡化！桃園向中央要經費

成美文化園　週收10萬藝Fun券

陳其邁造勢會支持者腳泡水中毫不在意

什麼便當那麼好吃？　新竹男為找便當店追千里迷途

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

「光影燈季」　點亮王功漁火節

柯P陪到意誠堂參拜　吳益政：多謝上天幫忙

餐廳養魚遭毒殺！女老闆見屍群崩潰

更多熱門

相關新聞

日研究：新冠變異出「東京型」病毒擴散全國　

日研究：新冠變異出「東京型」病毒擴散全國　

新冠肺炎疫情全球爆發，日本政府歷經長達3個月的掙扎後，終於在4月正式宣布進入緊急狀態，要求民眾減少外出與群聚，使得疫情在5月暫時獲得控制。然而日本6月解除緊急狀態後，疫情卻以東京為中心再度擴散。國立傳染病研究所8月表示，目前在日本擴散的新冠病毒已經出現基因排列變化，疑似演產生變異，成為新的「東京型」病毒。

改標變醫療　藥局再查封1萬8千片可疑口罩

改標變醫療　藥局再查封1萬8千片可疑口罩

口罩使用後請丟棄垃圾桶

口罩使用後請丟棄垃圾桶

巴西20年來「最大沼澤野火」怒燒　加劇疫情

巴西20年來「最大沼澤野火」怒燒　加劇疫情

深圳盒馬鮮生爆確診　21門市停業

深圳盒馬鮮生爆確診　21門市停業

關鍵字：

新冠肺炎社區傳播台南八類場所口罩

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後慘死

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

演連體嬰遭酸好假　林萱瑜怒回應

即／韓國瑜爆：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

買電梯大樓「要挑幾樓？」　秘辛公開...房仲曝超夢幻樓層

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

美軍售合約「 台灣F-16戰機」在列

河北又有確診者！劉樂妍：得了新冠肺炎我就回台灣治療

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

正妹獨居「電費暴增5倍」天花板藏驚悚真相

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

賓士加滿「改口付300元」！打工女哭了…結局曝光

50家萊爾富賣2萬盒口罩　下波3清新色曝光

燒肉吃到飽！完食桌面照「像剛上菜」惹怒網

華裔女職業撲克選手命案　案情大逆轉

更多

最夯影音

更多
18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉
清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面