防範新冠肺炎社區傳播　17日起民眾至台南市八類場所需配戴帶口罩

▲因應新冠肺炎疫情嚴峻，8月17日起民眾至台南市八類場所需配戴口罩，以免受罰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎疫情嚴峻，統計至08月14日止，全球確診病例達2千多萬人次，死亡病例為755719人次，致死率達3.62％，加強國內社區防疫工作，刻不容緩，

8月17日起民眾至台南市八類場所需配戴口罩，以免受罰。

台南市衛生局為防範嚴重特殊傳染性肺炎社區傳播，民眾至台南市政府公告指定場所或參與活動，應配戴口罩；指定場所或活動負責人、管理人或業者應張貼戴口罩之防疫措施公告於明顯處，並確實戴口罩防治措施；經提醒、勸導仍不戴口罩者，應拒絕不配合者進入該場所。

台南市政府公告指定場所或參與活動，包括：1、醫療照護機構；醫療院所、長照機構、社會福利（托育）機構；2、大眾運輸：大眾運輸站與車廂；3、賣場市集：觀光工廠、百貨公司、量販店；4、教育學習場所：圖書館、補習班、Ｋ書中心；5、展演競賽場所：藝文活動室內場所；6、宗教場所；宗教遶境活動；7、娛樂場所：八大行業、電影院；8、大型活動：團體旅遊活動、占用道路活動。此外，其他場域：中央流行疫情指揮中心或衛生局新增公告之指定場所。

請市民朋友應做好配戴口罩的防疫措施。衛生局提醒，民眾及指定場所或活動負責人、管理人或業者應配合相關防疫措施，經台南市轄管單位或執行稽查人員提醒、勸導後仍未改善者，將進行舉發程序，函送該局依傳染病防治法第70條第1項第2款民眾或第3款負責人、管理人或業者處新台幣3千元以上1萬5千以下罰鍰。

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