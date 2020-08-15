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游錫堃：習近平應以「人民至上」的心態統治　讓中共走向自由民主

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▲▼游錫堃15日出席「世界彰化同鄉會第九屆第二次會員代表大會」。（圖／記者林銘翰攝）

▲游錫堃出席「世界彰化同鄉會第九屆第二次會員代表大會」。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

美國衛生部長阿札爾10日上午於總統府晉見總統蔡英文，在此同時，中共空軍所屬殲11、殲10型機，也在10日上午陸續短暫踰越海峽中線，遭我空軍空中偵巡兵力強勢驅離。對此，立法院長游錫堃今（15）日表示，中國國家主席習近平所領導的中共，應該想辦法以「中國人民至上」的心態統治中國大陸，讓中共走向自由民主化。

阿札爾於8月9日至12日以搭空軍行政專機形式高調訪台，挑動美中敏感神經，空軍司令部10日證實，中共空軍所屬殲11、殲10型機，於10日上午9時許陸續短暫踰越海峽中線，我空軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。

游錫堃15日上午於台北出席「世界彰化同鄉會第九屆第二次會員代表大會」，他在會前受訪時表示，大家都已經非常清楚，中共是一個專制極權的政黨，也由於中共的執政，讓中國大陸變成不理性的國家。

游錫堃指出，自從中共在2012年霸權崛起後，可說到處都用戰狼式的外交以對，不管是對阿札爾、捷克參議院議長維特齊來台，或者港版國安法的制定，中共一貫的手段就是戰狼式外交，這種「天下唯我獨尊」的心態，不僅使中國人民受苦，也讓全世界沒辦法達到真正的和平。

游錫堃說，他還是要奉勸習近平所領導的中共，應該想辦法以「中國人民至上」的心態統治中國大陸，讓中共走向自由民主化。 

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