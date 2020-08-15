中美經貿會議突喊卡　路透曝全因神秘「北戴河會議」

▲中共高層每年在北戴河舉行不對外公開的會議。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

中美原訂於15日下午舉行視訊會議，檢討今年初雙方達成的第一階段貿易協議成效，但據路透社報導，此一安排確定被推遲。但原因並非中美存在「實質性問題」，而是中共高層每年舉行的北戴河會議尚未結束，才導致中美磋商延宕。

路透援引消息人士稱，會談推遲，是因為中共高層繼續在北戴河舉行會議，中方通常在每年8月份舉行該會議，但具體日期從未對外公布。至於何時才會召開中美貿易協議評估會議，知情人士說，「新的日期尚未敲定。」

▲評估、檢討中美第一階段貿易協議的會議推延。（圖／路透）

據了解，中美今年1月15日簽署第一階段的貿易協議，以解決雙方的經貿摩擦。按照內容，中方承諾於2020年、2021年分別較過去多採購770億美元、1230億美元的美國產品和服務、美方則暫停對中國進口產品加爭產罰性關稅，並經每半年的審查，以及第二階段談判完成後，評估是否取消對中國進口產品已加徵的懲罰性關稅。

為此，美國貿易代表萊特希澤、美國財政部長努欽和中國國務院副總理劉鶴等中美雙方代表，原訂於協議生效的6個月後，於8月15日舉行視訊會議，就協議內容進行檢討、評估。

路透報導稱，雖美國貿易代表辦公室未就此事作出回應，但中國目前購買美國出口產品的速度，遠遠落後於協議中承諾的目標。

北戴河會議又稱「北戴河辦公制度」，係指中共中央自1954年起，每年夏季在在秦皇島北戴河辦公，就黨務、政府工作舉行會議的制度，期間雖曾因文革、領導人變革暫停，但自習近平2012年出任中共總書記後，北戴河辦公制度重新恢復至今。

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