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愛奇藝被美國盯上！遭控「收入誇大550億」接受調查　股價嚇跌12%

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▲▼愛奇藝北京公司。（圖／CFP）

▲愛奇藝是繼TikTok之後，又一家被美國盯上的中方影音平台業者。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼TikTok、wechat後，美國政府近日再擴大封殺中國科技公司。知名影音平台愛奇藝13日表示，正接受美國證券交易委員會（SEC）調查。消息傳出後，愛奇藝股價一度重挫，跌幅超過12%。

綜合陸媒報導，美東時間8月13日盤後，中概股愛奇藝公布第2季財報，當中披露，做空機構Wolfpack Research於4月時發表報告，質疑愛奇藝的財務數據，指其早於前年首次公開招股前就有欺詐行為，並持續至今。

該機構估計愛奇藝透過誇大用戶數量，將去年收入誇大約80億至130億元人民幣（約新台幣338億元至550億元），即27%至44%。愛奇藝當時反駁指控，批評沽空報告引用數據與結論嚴重失實。

針對做空報告，美國證監會要求愛奇藝，提供2018年1月1日以來的某些財務數據和營運資料，以及做空報告涉及的資料。消息傳出後，截至週四（13日）收盤，愛奇藝股價下跌2.43%，報收每股21.68美元；盤後一度下跌20%，此後收窄至下跌12.36%，盤後價報每股19美元。

愛奇藝14日在官方微博回應稱，一直配合SEC所有常規問詢及調查，與此同時，公司已主動聘請專業顧問進行內部獨立審查。聲明強調，該公司對過去10年持續建設的穩固、嚴謹的公司治理結構和內部管控流程充滿信心，相信調查結果將再次向所有投資者展示愛奇藝的穩健和擔當。

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