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捷克參院議長月底率團訪台　游錫堃邀請於立院議場舉行演講

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▲▼捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）可望9月初訪台。（圖／翻攝自維特齊臉書）

▲捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）即將訪台。（圖／翻攝自維特齊臉書）

記者林銘翰／台北報導

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）應立法院長游錫堃的之邀，將於8月29日至9月4日率團訪台，維特齊日前也特別邀請已故捷克參議院議長柯佳洛的遺孀隨行，以完成柯佳洛的遺願。對此，游錫堃15日表示，他已經邀請維特齊9月1日在立法院議場舉行演講，希望能在下週召集朝野協商，希望各黨團同意讓所有立委盡可能出席演講，表達立法院對捷克參院議長的尊重。

柯佳洛曾為規劃訪台遭到中國大陸威脅，後來不幸在展開訪台行程前病故，由於維特齊即將來訪，他也特別邀請柯佳洛的遺孀隨團訪台，以完成柯佳洛的遺願。此外，捷克首都布拉格市長賀瑞普12日也宣布，將隨維特齊在月底訪問台灣，這也將是自稱「台灣迷」的賀瑞普在一年半之內第二度到台灣訪問，維特齊29日將率約90人的代表團首次訪台。

游錫堃15日上午於台北出席「世界彰化同鄉會第九屆第二次會員代表大會」，他在會前受訪時表示，有意在下週召集朝野協商，討論維特齊賢伉儷與柯佳洛夫人來台的相關事宜。

▲▼游錫堃15日出席「世界彰化同鄉會第九屆第二次會員代表大會」。（圖／記者林銘翰攝）

▲游錫堃出席「世界彰化同鄉會第九屆第二次會員代表大會」。（圖／記者林銘翰攝）

游錫堃表示，他已經邀請維特齊9月1日在立法院舉行演講，且地點要選在立法院的議場內，由於外人無法隨意進出，「立委坐的稀稀落落可能也不好」，因此希望各黨團同意讓所有立委盡可能出席演講，表達立法院對捷克參院議長的尊重。

游錫堃說，捷克這次非常慎重，屆時將有90人的代表團訪台，這是一個非常盛大的訪問團，「在中共那麼大的壓力下他們願意來，讓我們看到捷克這個國家真的是了不起」，捷克雖然仍在民主理想與經濟利益間拉鋸，但民主追求理想重於經濟利益，從這次的訪問也可以看得出來。

游錫堃強調，捷克表現的如此之好，台灣也應該做好地主的責任，因五希望立法院能夠表達出台灣最大的誠意，兼顧好防疫需要與國際禮儀，讓捷克的訪客能夠賓至如歸。

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