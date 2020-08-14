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「準備好做第一名市長」　陳其邁：一定會讓高雄成為偉大的城市

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▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／高雄報導

高雄市長補選倒數1天，民進黨候選人陳其邁14日晚間捷運鳳山西站一號出口外舉辦選前之夜。陳其邁在發言時表示，他曾真心支持前高雄市長韓國瑜能讓高雄發大財，但因對方參選總統，辜負高雄人的期待，因此他必須必須告訴韓國瑜，罷韓結果是人民重新成為這座城市的主人。他也強調，「自己準備好了，一定會讓高雄成為一座偉大的城市，做第一名的市長，讓高雄大步邁進，謙卑為市民服務」。

陳其邁表示，2018年敗選的時候，坦然接受敗選的事實，自己永遠記得那天坐在車上，慢慢往競選總部前進，拿起電話恭喜當選的韓國瑜，希望他好好做，不要讓市民失望，自己會支持韓國瑜，讓高雄更好；自己發表敗選感言時，真心期盼，尊重民主的結果，愛與包容，支持新的市長，讓高雄發大財、更繁榮。

▲總統蔡英文幫陳其邁站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文幫陳其邁站台。（圖／記者林敬旻攝）

陳其邁透露，儘管敗選十分難過，眼淚也只能往心裡吞，雖然市民沒有選擇自己，但自己要謙卑地面對民主。然而這一年多來，高雄的紛擾，是因為韓國瑜參選總統，沒有兌現競選承諾，讓高雄人切心、辜負高雄人的期待，「自己必須告訴韓國瑜，罷韓投票是民主的表現，六月六日，是人民重新成為這座城市的主人」。

陳其邁指出，15日的投票，是為高雄民主而投票，要重新選擇新的市長，帶領高雄大步邁進；香港立法會選舉延後，自由選舉遙遙無期，他在蘋果日報登廣告，是為了撐香港，在乎香港的自由。高雄的選舉，就是民主的道路，自由的道路，拜託市民朋友出來投票，展現高雄人的志氣，投自由一票。

陳其邁認為，投票不是為了自己，而是為了高雄，「世界正在改變，其他縣市也在改變」，他在台北服務時，看到高雄青年失業率越來越高，感到非常煩惱，拜託市民一定要不分黨派，投高雄一票。讓市政重開機，大步邁進。

▲陳其邁選前之夜現場空拍。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲陳其邁選前之夜現場空拍。（圖／ETtoday攝影中心攝）

「自己是一個內向的人，不太習慣表達內心的感情，但自己要感謝大家，這兩年來雖然忙於政務、推動改革，每天深夜閉上眼，都非常懷念高雄的鄉親父老，陪自己度過這兩年離鄉的日子。」陳其邁表示，他相信，作為高雄子弟，要感謝大家讓他有反省的機會，自己會更謙卑，在民主面前是多麽的渺小。

陳其邁還說，高雄是大家禍福與共、生死相依的所在，8月15日，高雄人一定可以用選票再次證明民主的偉大，大家都是自信、勇敢，驕傲的高雄人。用選票告訴全世界，高雄人會為了自由民主和高雄，投出堅定的一票。自己準備好了，一定會讓高雄成為一座偉大的城市，做第一名的市長，讓高雄大步邁進，謙卑為市民服務。

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