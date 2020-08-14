選前之夜江啟臣來加持　李眉蓁壓軸致詞：民進黨囂張不恐怖「恐怖的是大家不投票」

▲ 國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，韓國瑜與江啟臣暴雨中站台。（圖／實習記者方敬攝，下同）



記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁今(14)日晚間在台糖物流園區前空地舉行選前之夜，黨內大咖接力加持，國民黨主席江啟臣與李眉蓁本人在選前之夜的尾聲上台致詞，雖然現場風雨加大，但是現場的支持民眾從未離開，競選團隊晚間9時就表示，現場人數突破10萬人。

李眉蓁表示，這麼大的風雨，大家還在這，真的要謝謝大家的不離不棄！「兩、三年前，沒人知道我是誰，只是個很普通的高雄人，但為了高雄她出來打拼了！這次有機會出來選舉，就是不想讓高雄人再辛苦下去了」。她被人糟蹋成這樣，很想要放棄，「但是我每天去掃街拜票，看到大家，我覺得不行一定要拼下去」。為了要喝水，得騎車去買水；為了要工作，在路邊吃便當；為了要生活更好，得要要送外送，人民活的這麼辛苦，只是為了讓家裡人有飯吃，「但執政者有替我們想過嗎？」

李眉蓁表示，「我既然選擇選舉這條路，政治家就是要為高雄的未來，政客則是用小確幸騙我們，讓我們的高雄變得這麼辛苦！真誠誠實踏實是高雄人的特色，高雄人這麼善良溫暖，她不會硬凹，但是執政黨卻總是在硬凹！未來，她一定會做得更好，謝謝大家給她鼓勵，讓她有走下去的勇氣。」

李眉蓁稱，「我李眉蓁有大家，明天很重要，民進黨的囂張不恐怖，恐怖的是大家不投票，拜託大家一定要替高雄出聲！」

江啟臣說，從六月到現在兩個月，高雄打三場選戰，民進黨說「光榮投三次」，但他要告訴大家，拒絕貪腐才叫光榮，明天投三號才是光榮，明天大家要拒絕貪腐，也拒絕一直製造對立的民進黨！



江啟臣強調，李眉蓁一路走來，無論受到如何抹黑、人格的抹殺，但她絲毫沒有退縮，我們也不能退縮，拜託高雄市民，無論明天多大風雨，仍一定要出來投三號，「我們可以流汗、但不能流淚，只能勇敢向前走」。

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