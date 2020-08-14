韓國瑜力挺李眉蓁：市長投3號　行政院長給陳其邁當

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁今(14)日晚間在台糖物流園區前空地進行的選前之夜，久未露面的前高雄市長韓國瑜率領過去的執政團隊到現場力挺李眉蓁，並與李眉蓁相擁，表達最誠摯的支持，競選團隊在晚間9時宣布，現場已有10萬人到場。

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝，下同）



韓國瑜表示，感謝偉大善良的高雄市民，六月離開高雄回到雲林，我老婆說人多的地方不要去，沒想到來了高雄這麼多人幫李眉蓁，她充滿熱情理想，青春洋溢，對高雄有重大使命感。

韓國瑜說，一樣的場地、一樣的時間、一樣的夜晚、一樣的高雄、一樣熱情的高雄市民，大家好！他眼中的李眉蓁看到他永遠三件事，永遠笑瞇瞇，永遠青春洋溢活力四射；每次都對他說選民服務怎麼樣，城市建設怎麼樣，總是為了市民著想，為了市民一馬當先；她好喜歡小孩子，他傳授了吃鵝蛋的偏方給她，因此她每次看到他，都會說我真的有吃鵝蛋。這是李眉蓁真實的個性，充滿歡笑，對市民有責任，對下一代有希望，這是真正的李眉蓁。

韓國瑜說，全台澎金馬只有一個縣市長買一送一，就是高雄市，兩年前陳其邁高雄市長落選，當上行政院副院長「明天讓我們市長投三號，行政院長給陳其邁做好不好？」

韓國瑜笑稱，高雄負債三千億，迫切需要一個支持高雄的行政院長，我們直接讓陳其邁當行政院長支持高雄，讓真正愛高雄的李眉蓁當上高雄市長，高雄市的未來絕對不得了。

韓國瑜呼籲，讓李眉蓁繼續推動學校有冷氣，繼續推動中英文雙語教育，讓她持續推動路平燈亮水溝通的基本功，讓高雄有更多企業家投資，讓她繼續推動農產品外銷，讓她繼續大力照顧高雄子弟。給李眉蓁一個機會，大家一起努力！

►零負評「靈芝水」一用上癮