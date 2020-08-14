李登輝10月安葬五指山軍人公墓　總統府治喪工作小組8／19開會討論

▲故總統李登輝移靈車隊繞行總統府一周作最後巡禮。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男、陶本和／台北報導

故總統李登輝14日移靈火化，其骨灰暫厝翠山莊。針對後續治喪事宜，總統府發言人張敦涵透露，治喪大員會議預計19日下午2時於總統府召開。另外，有消息指出，李登輝骨灰擬10月7日安葬於五指山軍人公墓特勳區，但目前尚未敲定，將待治喪大員會議開會討論後才會拍板。

李登輝遺體於14日清晨6時40分自北榮懷恩堂移靈至濟南教會進行入殮火化禮拜儀式，結束後隨車隊繞行總統府一周，當作「最後巡禮」，並由總統府秘書長李大維率文武百官於府前廣場致意，再送往台北第二殯儀館火化。目前李登輝骨灰暫厝翠山莊。

針對後續治喪事宜，張惇涵表示，治喪大員會議預計將於8月19日下午2時於總統府召開，由副總統賴清德主持。總統府13日已陸續聯繫各位治喪大員，而賴清德也感謝各位治喪大員能夠預留時間或指派代表與會。

張敦函指出，包括追思禮拜及奉安儀式等後續治喪事宜之規劃，總統府工作小組將在向治喪大員會議報告定案後，再行對外說明。

另外，有消息指出，李登輝骨灰擬於10月7日安葬於五指山軍人公墓特勳區。據悉，目前還尚未敲定，還尚待下週三的治喪大員會議討論後才會拍板。

總統蔡英文特派32位治喪大員名單：

副總統 賴清德

前副總統 連戰

前副總統 蕭萬長

行政院長 蘇貞昌

立法院長 游錫堃

司法院長 許宗力

考試院長 伍錦霖

監察院長 陳菊

前立法院長 王金平

前司法院長 翁岳生

前考試院長 許水德

前監察院長 錢復

總統府秘書長 李大維

前總統府秘書長 吳伯雄

前總統府秘書長 黃昆輝

國家安全會議秘書長 顧立雄

親民黨主席（前台灣省長） 宋楚瑜

前總統府資政 彭明敏

總統府資政 辜寬敏

台積電創辦人 張忠謀

國策顧問 黃崑虎

中研院院士 李遠哲

前央行總裁 彭淮南

台塑總裁 王文淵

總統府資政 陳博志

國民黨主席 江啟臣

台灣民眾黨主席 柯文哲

時代力量代理黨主席 邱顯智

台灣團結聯盟黨主席 劉一德

內政部長 徐國勇

外交部長 吳釗燮

國防部長 嚴德發

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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